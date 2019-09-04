Отцу Ольги Бузовой грозит уголовное дело

55-летний военнослужащий уже четыре года не может заплатить налоговой 35 тысяч рублей. Фискальные органы грозят привлечь неплательщика к ответственности. Испытывает ли Игорь Дмитриевич финансовые трудности или попросту не обращает внимания на предупреждения судебных приставов — неизвестно, ведь он не комментирует материальное положение.