Отцу Ольги Бузовой грозит уголовное дело

У Игоря Бузова возникли проблемы с законом. Вот уже несколько лет отец одной из самых богатых российских звезд не платит налоги. Общая задолженность мужчины перед государством составила 35 000 рублей (480 евро по сегодняшнему курсу), пишет «Стархит».
55-летний военнослужащий уже четыре года не может заплатить налоговой 35 тысяч рублей. Фискальные органы грозят привлечь неплательщика к ответственности. Испытывает ли Игорь Дмитриевич финансовые трудности или попросту не обращает внимания на предупреждения судебных приставов — неизвестно, ведь он не комментирует материальное положение.
К слову, Ольгу не раз критиковали за то, что ее отец якобы выглядит непрезентабельно по сравнению с ней. «Могла бы приодеть папу нормально!» — как-то возмущались пользователи Сети под совместным фото девушки с родителем. Однако звезда игнорировала нелестные комментарии.