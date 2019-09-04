Ср, 4.09.2019
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  • «Перфект для 28 лет»: поклонники Пугачевой обсуждают фото помолодевшей певицы

«Перфект для 28 лет»: поклонники Пугачевой обсуждают фото помолодевшей певицы

Алла Пугачева

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Примадонна опубликовала в Instagram снимки, сделанные на отдыхе, пишет Пятый канал.

Поклонники певицы Аллы Пугачевой вот уже несколько часов обсуждают новые селфи артистки в Instagram. Примадонна сделала несколько фотографий, находясь на отдыхе.

«Обожаю солнце, но оно мне противопоказано. Пять минут в море и на солнце — результат на лице. Веснушки. Может это седьмая молодость пришла?» пошутила Пугачева в подписи к одному из снимков.

«Алла Борисовна, от вас молодость и не уходит! Не выгонять же!» — прокомментировал публикацию один из фанатов.

«Вы просто солнечная женщина на лице и в душе, вот вас солнышко и любит», — добавил другой. «Ваша молодость и не уходила. Пою ваши песни вместе с вами всю жизнь. Обожаю вас и вашу семью», — признался пользователь. «Алла Борисовна, выглядите потрясающе! Просто перфект для своих 28 лет, отлично!» — пошутил в ответ юзер. «Конечно, еще одна молодость пришла», — согласился поклонник.

Певица всегда легко относилась к своему возрасту. Например, недавно она назвала себя «бабушкой-старушкой», чем развеселила фанатов.

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