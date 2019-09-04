Что ждет нас с сентября по декабрь 2019 года: прогноз Василисы Володиной

Василиса Володина составила подробный гороскоп на конец 2019 года с расшифровкой всех тайных знаков звезд. Астролог рассказала, какие события ожидают нас осенью и в начале зимы.
Разумеется, перемены в эти четыре месяца у каждого будут свои, сугубо личные. И лучше их планировать при помощи персонального астропрогноза на 2019 год. Но есть и общие для всех закономерности, зная которые читатели dailyhoro.ru смогут строить планы месяц за месяцем. Мы поговорим об общечеловеческих переменах и больших событиях, которые создают медленные планеты.
Плутон
Самая медленная планета, провоцирующая страсти и большое напряжение, которые переходят в конечный результат. Жизнь под влиянием Плутона меняется целиком и полностью. Планета переводит количество в качество, меняет события, привносит в жизнь новое на смену старому. О чем нас предупреждает астролог? О том, что в ближайшие месяцы старое будет нуждаться в переработке. Все, что занимало вас целиком, напрягало до предела, пугало, сейчас потребует внимания и детализации. Действие Плутона особенно остро почувствуют Козероги, Водолеи, Весы, Овны, Раки и Львы.
Сентябрь-октябрь: Плутон буксирует на месте. Он стационарен. Обостряется все то, что тянуло вас на дно, но вы смогли выплыть. Ждите разрешения запутанных и сложных ситуаций. Плутон покажет пути развития, все, что мучило и не давало покоя, станет очевидным и решаемым. Это не всегда приятно, но это всегда свет в конце тоннеля.
Ноябрь: в последний раз проиграются плутонские события, которые были в январе и августе этого года.
Нептун
Таинственный обманщик Нептун толкает нас к творчеству и единству с людьми, заставляет быть добрее. Он не дает четкости, размывает границы восприятия, но дает понимание, что жизнь текучая, переменчивая и хаотичная. Нептун учит нас, что ситуация может выйти из-под контроля, а жизнь порой требует слишком много усилий. Даже высокой степени терпения и осознанности каждого решения недостаточно, чтобы дела шли в гору. Многих Нептун разочарует: мечты не исполнятся, ожидания от года окажутся завышенными, планы — нереализованными. Как поступить? Поменять мечту на новую и не терять веры в лучшее.
На волне влияния Нептуна придут иллюзии, обман, ошибки, подвешенное состояние, но одновременно и воодушевление, влюбленность, творческие порывы.
Сентябрь: астролог прогнозирует повторение событий марта-апреля 2019 года. Если в эти месяцы вас кто-то обманул, вас могут обмануть снова. Если вы о чем-то мечтали в это время, будьте готовы, что жизнь скорректирует мечты, а ошибки, допущенные в марте и апреле, рискуют вплыть вновь. Но это также время возвращения творческого порыва и возможностей раскрытия себя.
Ноябрь-декабрь: Нептун буксует, что означает возвращение прошлых достижений или появление новых желаний, идей, планов и начинаний.
Уран приводит в боевое состояние наши амбиции, желание действовать и жажду свободы. Он также отвечает за перемены, новые технологии, внезапные ситуации, необычные случайности. Многим предстоит понять, ради каких целей они стараются. Обострится тема выживания: либо вы приспособитесь к новым условиям, либо проиграете. Влияние Урана — это своего рода психологическое давление, которое рождает подспудное чувство угрозы стабильности: мы начинаем остро воспринимать все события, приравнивая их к несчастью. Необходимо поддерживать в себе позитивный настрой, не проваливаться в панику и не тонуть в сомнениях.
Сентябрь: Уран повторит события, происходящие в июне-июле 2019 года. Если в это время вас посещало желание все изменить, то в сентябре ситуация повторится.
Октябрь: отмотает к событиям мая-июня 2019 года.
Ноябрь: принесет с собой повторение того, что происходило с вами в середине мая 2019 года.
Декабрь: озарения, перемены, начинания, которые посещали вас апреле-мае, отыграются вновь.
Сатурн
Сатурн — социальная планета, которая задает магистральные ситуации. Он «бьет по носу» и показывает нам слабости, но одновременно проясняет сильные стороны, показывая, что мы можем. В конце года нам придется признать пределы своих возможностей и играть по правилам. Сатурн обращает наше внимание на важные темы: насколько мы умеем жить и работать под давлением обстоятельств, спокойно ли относимся к трудностям, соответствуем ли требованиям мира, выдерживаем ли ограничения. В каком-то смысле планета готовит многим испытания стойкости. Это будут рядовые трудности, главное — проявить сдержанность и последовательность в каждом шаге, а также найти в каждом ограничении плюсы.
Сентябрь: возвращение ситуации января. Если в начале года вы столкнулись с ограничением, лишней ответственностью, значит Сатурн задел ваш гороскоп и в большей мере повлияет на исход наступающих событий.
Ноябрь: дублирует события февраля и июля 2019 года.
Декабрь: повторит май и июнь 2019 года.
Юпитер
В астрологии Юпитер считается планетой больших возможностей, он дает жажду расширить границы влияния, знаний, возможностей. В конце 2019 года он подскажет нам, что мы получим от жизни, каков результат наших действий. Наполнит мечтами, планами на будущее и, самое приятное, принесет материальные бонусы и большие денежные поступления.
Сентябрь: повторение событий июня-июля. Астролог сообщает: если вы что-то получали от жизни в эти месяцы (возможности, деньги, успех) ожидайте пополнения — Юпитер явно затронул ваш гороскоп.
Октябрь: станет зеркалом мая-июня 2019 года.
Ноябрь: принесет события апреля.
Декабрь: в этом месяце Юпитер войдет в новый pнак, а значит, притянет новые события.