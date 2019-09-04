Что ждет нас с сентября по декабрь 2019 года: прогноз Василисы Володиной

Разумеется, перемены в эти четыре месяца у каждого будут свои, сугубо личные. И лучше их планировать при помощи персонального астропрогноза на 2019 год. Но есть и общие для всех закономерности, зная которые читатели dailyhoro.ru смогут строить планы месяц за месяцем. Мы поговорим об общечеловеческих переменах и больших событиях, которые создают медленные планеты.

Плутон

Самая медленная планета, провоцирующая страсти и большое напряжение, которые переходят в конечный результат. Жизнь под влиянием Плутона меняется целиком и полностью. Планета переводит количество в качество, меняет события, привносит в жизнь новое на смену старому. О чем нас предупреждает астролог? О том, что в ближайшие месяцы старое будет нуждаться в переработке. Все, что занимало вас целиком, напрягало до предела, пугало, сейчас потребует внимания и детализации. Действие Плутона особенно остро почувствуют Козероги, Водолеи, Весы, Овны, Раки и Львы.

Сентябрь-октябрь: Плутон буксирует на месте. Он стационарен. Обостряется все то, что тянуло вас на дно, но вы смогли выплыть. Ждите разрешения запутанных и сложных ситуаций. Плутон покажет пути развития, все, что мучило и не давало покоя, станет очевидным и решаемым. Это не всегда приятно, но это всегда свет в конце тоннеля.

Ноябрь: в последний раз проиграются плутонские события, которые были в январе и августе этого года.

Нептун

Таинственный обманщик Нептун толкает нас к творчеству и единству с людьми, заставляет быть добрее. Он не дает четкости, размывает границы восприятия, но дает понимание, что жизнь текучая, переменчивая и хаотичная. Нептун учит нас, что ситуация может выйти из-под контроля, а жизнь порой требует слишком много усилий. Даже высокой степени терпения и осознанности каждого решения недостаточно, чтобы дела шли в гору. Многих Нептун разочарует: мечты не исполнятся, ожидания от года окажутся завышенными, планы — нереализованными. Как поступить? Поменять мечту на новую и не терять веры в лучшее.

На волне влияния Нептуна придут иллюзии, обман, ошибки, подвешенное состояние, но одновременно и воодушевление, влюбленность, творческие порывы.

Сентябрь: астролог прогнозирует повторение событий марта-апреля 2019 года. Если в эти месяцы вас кто-то обманул, вас могут обмануть снова. Если вы о чем-то мечтали в это время, будьте готовы, что жизнь скорректирует мечты, а ошибки, допущенные в марте и апреле, рискуют вплыть вновь. Но это также время возвращения творческого порыва и возможностей раскрытия себя.

Ноябрь-декабрь: Нептун буксует, что означает возвращение прошлых достижений или появление новых желаний, идей, планов и начинаний.

Уран