Финалистка «Мисс Эстония-1988» выглядит лучше, чем 30 лет назад. В чем же секрет?!
Ставшая первой принцессой на конкурсе «Мисс Эстония» в 1988 году Эха Урбсалу сейчас выглядит еще краше и ярче, чем тридцать лет назад, когда она получила свой титул. Возможно, секрет вечной молодости и красоты кроется в том, что женщина долгое время проживает в Америке, где сделала карьеру в индустрии красоты – Эха создала свою серию инновационного ухода за кожей, лучшей рекламой которого, она сама и является.
Модель, певица и актриса – эстонка, долгое время проживающая в Нью-Йорке, Эха Урбсалу по-прежнему выглядит очень хорошо, несмотря на свой возраст. Женщина отрицает искусственные манипуляции со внешностью, уверяя, что за этим стоит личная серия косметики Viking Beauty Secrets, вдохновленная эстонской природой и женщинами. Сейчас Эха планирует своей продукцией покорить сердца красоток по всему миру.
На днях экс-мисс представила свою продукцию на известной выставке красоты IndieBeautyExpo в Нью-Йорке, а снимки оттуда разметила у себя в Instagram. На фотографиях видно, что Эха, приближаясь к пятидесятым годам, не имеет признаков старения.
Похоже, не забыла Эха и про свою родину, в последнее время она часто приезжает в Эстонию, где проводит время в компании певца и телеведущего Марта Сандера.