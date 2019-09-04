Ср, 4.09.2019
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  • Финалистка «Мисс Эстония-1988» выглядит лучше, чем 30 лет назад. В чем же секрет?!

Финалистка «Мисс Эстония-1988» выглядит лучше, чем 30 лет назад. В чем же секрет?!
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Эха Урбсалу

ФОТО: Erakogu

Ставшая первой принцессой на конкурсе «Мисс Эстония» в 1988 году Эха Урбсалу сейчас выглядит еще краше и ярче, чем тридцать лет назад, когда она получила свой титул. Возможно, секрет вечной молодости и красоты кроется в том, что женщина долгое время проживает в Америке, где сделала карьеру в индустрии красоты – Эха создала свою серию инновационного ухода за кожей, лучшей рекламой которого, она сама и является.

Эха Урбсалу выглядит замечательно

ФОТО: Erakogu

Модель, певица и актриса – эстонка, долгое время проживающая в Нью-Йорке, Эха Урбсалу по-прежнему выглядит очень хорошо, несмотря на свой возраст. Женщина отрицает искусственные манипуляции со внешностью, уверяя, что за этим стоит личная серия косметики Viking Beauty Secrets, вдохновленная эстонской природой и женщинами. Сейчас Эха планирует своей продукцией покорить сердца красоток по всему миру.

На днях экс-мисс представила свою продукцию на известной выставке красоты IndieBeautyExpo в Нью-Йорке, а снимки оттуда разметила у себя в Instagram. На фотографиях видно, что Эха, приближаясь к пятидесятым годам, не имеет признаков старения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Похоже, не забыла Эха и про свою родину, в последнее время она часто приезжает в Эстонию, где проводит время в компании певца и телеведущего Марта Сандера.

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