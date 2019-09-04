Отличники Козероги и математики Овны: как учатся в школе разные знаки Зодиака?

Скорее узнайте, как планеты-покровители отражаются на успеваемости.
ОВЕН
Лучший предмет в школе: математика
Планета-покровитель Марс и принадлежность к огненной стихии — приметы активных, мотивированных, подготовленных, но немного непоседливых, неаккуратных и импульсивных школьников. Блестяще проявляют себя в начале года — для Овнов это новый старт, возможность проявить себя. Конкретный предмет интересен им только до тех пор, пока на горизонте не появилось более интеллектуальное и увлекательное занятие, которому они отдаются со всей страстью. Но стоит Овнам проявить немного терпения, и впечатляющие результаты не заставят себя ждать, пишет Elle.
ТЕЛЕЦ
Лучший предмет в школе: черчение
Подопечные Венеры и представители земной стихии — в учебе от них, как минимум, можно ожидать упорства и старания. План Тельцов таков: поставить перед собой цель (определенная оценка в четверти) и достичь ее любыми способами. Единственное, что может помешать «бычку» в учебе — природная лень. По утрам такого школьника не растолкаешь. Работа в команде, всем классом — для Тельцов это настоящее спасение. Они могут стать как великими музыкантами и художниками, так и выдающимися инженерами.
БЛИЗНЕЦЫ
Лучший предмет в школе: физика
Одни из самых умных деток в классе. Блестящие результаты в четверти — заслуга природного любопытства подопечных Меркурия, им просто-напросто чертовски интересно учиться. Всю необходимую информацию они схватывают и усваивают с первой попытки. Им нравится исследовательская деятельность — отсюда повышенный интерес к естественным наукам. Про таких школьников говорят, что они просто «ходячая энциклопедия». Со временем происходит переоценка ценностей, Близнецы могут посвятить себя музыке, кино или любому другому виду искусства.
РАК
Лучший предмет в школе: биология
Как известно, подопечные Луны очень эмоциональные и чувствительные особы. Никогда не оставят одноклассника в беде — обычно именно у Раков дружно списывает добрая половина класса, из-за чего их личная успеваемость может сильно пострадать. Таким школьникам нужно обязательно завести хобби из сферы искусства (игра на музыкальных инструментах, танцы...), благодаря этому Раки научатся лучше выражать свои чувства и смогут выбраться из эмоционального «панциря». Любимая отдушина самым лучшим образом скажется и на их учебе, и на взаимоотношениях в коллективе.
ЛЕВ
Лучший предмет в школе: программирование
Солнечный знак лидера. Львы — школьные любимчики: их обожают и учителя, и одноклассники. Обычно представители этого знака пользуются наибольшей популярностью в коллективе, по таким мальчикам «сохнут» все девочки из параллельных классов. Что касается конкретных предметов — Львы скорее склонны к точным наукам, которые даются им легко: такие дети очень любят все анализировать и выстраивать причинно-следственные связи.
ДЕВА
Лучший предмет в школе: русский язык
Эти веселые и непосредственные школьники на первый взгляд могут показаться чересчур беспечными и легкомысленными. Но это обманчивое впечатление — Девы учатся просто прекрасно! Подопечные Меркурия умеют отлично концентрироваться на предмете и фокусироваться на поставленных задачах. Они во что бы то ни стало хотят дать правильный ответ и будут скрупулезно работать над самой сложной задачей пока сами ее не решат. К тому же они очень аккуратные — преподавателям это всегда импонирует.
ВЕСЫ
Лучший предмет в школе: химия
Как и у других представителей воздушной стихии, у школьников-Весов от природы очень высокий коэффициент интеллекта. Обычно учеба дается им довольно легко, при этом Весы не всегда готовы приложить необходимые усилия ради более высокой оценки. Средний результат в школе их самих вполне устраивает, хотя они и способны на большее. Если представители этого знака сумеют побороть непостоянство своих интересов (сегодня им нравится одно, завтра они это бросают и увлекаются чем-то совершенно другим) — станут номером один в классе.
СКОРПИОН
Лучший предмет в школе: иностранный язык
В этом знаке сочетаются сразу две планеты — Марс и Плутон. Совет родителям: даже не пытайтесь «подкупить» такого школьника. Хорошо учиться ради поощрения или награды он не станет. От природы это одни из самых страстных знаков, поэтому увлечь ребенка может только искренний интерес к предмету. (В будущем именно так они выбирают работу.) По жизни Скорпионы очень импульсивные, но именно в детстве умеют блестяще концентрироваться на поставленной задаче и делают даже больше, чем от них просят. Большое значение имеет психологический комфорт в коллективе, Скорпионы могут больно жалить если кто-то решит их обидеть.
СТРЕЛЕЦ
Лучший предмет в школе: география
Этим знаком управляет Юпитер — планета всех авантюристов. В детстве и юности не уделяют много внимания книгам и учебе, скорее стремятся найти занятие по душе за пределами класса. Много прогуливают, родителям и преподавателям будет непросто усадить их за парту. При этом Стрельцы получают довольно высокие оценки — в школе им поразительным образом сопутствует удача. Веселый нрав делает их душой любой компании, в классе у них много друзей.
КОЗЕРОГ
Лучший предмет в школе: литература
Планета-покровитель Сатурн в сочетании с землей делает Козерога самым упрямым и придирчивым знаком зодиака. Кажется, такие школьники обладают мудростью, которая выходит далеко за рамки их возраста. Эти дети крайне требовательны и сами не позволяют себе потерпеть неудачу. А еще Козероги очень добрые, и это качество становится их главной сладостью — более хитрые одноклассники используют их в собственных интересах. На таких детей в школе ни в коем случае нельзя давить или критиковать — это выбивает у Козерога почву из под ног.
ВОДОЛЕЙ
Лучший предмет в школе: астрономия
Взрослым бывает сложно справиться с бунтарскими настроениями школьников-Водолеев. Это главные возмутители спокойствия и заводилы: одноклассники смотрят на них с нескрываемым восхищением, а вот с учителями могут возникнуть проблемы. Родителей Водолеев чаще других вызывают к директору. Впрочем, этим маленьким революционерам стоит отдать должное, очень часто они воюют за справедливость. Характер может подпортить им картину успеваемости, ведь по своей природе они очень сообразительные и (особенно это касается тестов) быстро решают поставленные задачи.
РЫБЫ
Лучший предмет в школе: история
Отношение представителей этого знака к учебе можно описать двумя способами: они либо, как губки, впитывают всю необходимую информацию; либо чувствуют себя на любимом уроке, как рыба в воде. Часто такие дети пускают в ход свою интуицию, которая их редко подводит. Поэтому если задание требует чуткого решения, они справятся с ним блестяще. Несмотря на молчаливую символику знака, по жизни Рыбам необходимо постоянное общение, в том числе и на уроке. Учителя делают им постоянные замечания за разговоры.