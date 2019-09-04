Отличники Козероги и математики Овны: как учатся в школе разные знаки Зодиака?

ВЕСЫ

Лучший предмет в школе: химия

Как и у других представителей воздушной стихии, у школьников-Весов от природы очень высокий коэффициент интеллекта. Обычно учеба дается им довольно легко, при этом Весы не всегда готовы приложить необходимые усилия ради более высокой оценки. Средний результат в школе их самих вполне устраивает, хотя они и способны на большее. Если представители этого знака сумеют побороть непостоянство своих интересов (сегодня им нравится одно, завтра они это бросают и увлекаются чем-то совершенно другим) — станут номером один в классе.

СКОРПИОН

Лучший предмет в школе: иностранный язык

В этом знаке сочетаются сразу две планеты — Марс и Плутон. Совет родителям: даже не пытайтесь «подкупить» такого школьника. Хорошо учиться ради поощрения или награды он не станет. От природы это одни из самых страстных знаков, поэтому увлечь ребенка может только искренний интерес к предмету. (В будущем именно так они выбирают работу.) По жизни Скорпионы очень импульсивные, но именно в детстве умеют блестяще концентрироваться на поставленной задаче и делают даже больше, чем от них просят. Большое значение имеет психологический комфорт в коллективе, Скорпионы могут больно жалить если кто-то решит их обидеть.

СТРЕЛЕЦ

Лучший предмет в школе: география

Этим знаком управляет Юпитер — планета всех авантюристов. В детстве и юности не уделяют много внимания книгам и учебе, скорее стремятся найти занятие по душе за пределами класса. Много прогуливают, родителям и преподавателям будет непросто усадить их за парту. При этом Стрельцы получают довольно высокие оценки — в школе им поразительным образом сопутствует удача. Веселый нрав делает их душой любой компании, в классе у них много друзей.

КОЗЕРОГ

Лучший предмет в школе: литература

Планета-покровитель Сатурн в сочетании с землей делает Козерога самым упрямым и придирчивым знаком зодиака. Кажется, такие школьники обладают мудростью, которая выходит далеко за рамки их возраста. Эти дети крайне требовательны и сами не позволяют себе потерпеть неудачу. А еще Козероги очень добрые, и это качество становится их главной сладостью — более хитрые одноклассники используют их в собственных интересах. На таких детей в школе ни в коем случае нельзя давить или критиковать — это выбивает у Козерога почву из под ног.

ВОДОЛЕЙ

Лучший предмет в школе: астрономия

Взрослым бывает сложно справиться с бунтарскими настроениями школьников-Водолеев. Это главные возмутители спокойствия и заводилы: одноклассники смотрят на них с нескрываемым восхищением, а вот с учителями могут возникнуть проблемы. Родителей Водолеев чаще других вызывают к директору. Впрочем, этим маленьким революционерам стоит отдать должное, очень часто они воюют за справедливость. Характер может подпортить им картину успеваемости, ведь по своей природе они очень сообразительные и (особенно это касается тестов) быстро решают поставленные задачи.

РЫБЫ

Лучший предмет в школе: история