«Никто не идеален»: принц Гарри впервые прокомментировал скандал с участием Меган Маркл

Недавно принц Гарри и Меган Маркл вернулись с отдыха в Ницце, куда они летали на частном самолете Cessna Citation Sovereign. Все бы ничего, да только общественность обвинила королевскую чету в лицемерии, ведь Гарри и Меган для собственных путешествий решили отказаться от обычных коммерческих рейсов. И теперь принц Гарри впервые прокомментировал возникший по этому поводу скандал: использование частного самолета негативно повлияло на репутацию герцога и герцогини Сассекских.

Внук королевы Великобритании заговорил об этом во время запуска своего нового проекта Travalyst в Амстердаме. Принц Гарри отметил, что он почти постоянно летает именно на самолетах гражданской авиации. А заказать частный джет его заставили обстоятельства – «обеспечение безопасности семьи», передает Segodnya.

«Никто не идеален, однако каждый из нас несет ответственность за те потери, которые наносит окружающему миру. Вопрос лишь в том, что мы делаем, чтобы найти правильный баланс в этом деле. Я прилетел сюда на самолете гражданской авиации. 99 % своей жизни я провожу, путешествуя по миру именно на таких воздушных судах. Однако иногда обстоятельства заставляют меня использовать частные самолеты, чтобы обеспечить должную безопасность своей семьи. Но, как я уже сказал ранее, в любом деле важен баланс», – заявил герцог Сассекский.

Отметим, что в новом проекте Travalyst Меган и Гарри речь идет об экологическом туризме. Он помогает подобрать людям наиболее «экологически чистые» маршруты. «Это первая в своем роде бизнес-коалиция, которая сделает туризм более устойчивым. Его цель – сделать туризм добрее, экологичнее», – добавил принц Гарри.