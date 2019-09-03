Вт, 3.09.2019
Письмо читателя: почему Департамент шоссейных дорог так транжирит наши деньги? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Cмотри
  • Куда смотрит муж?! Керсти Кальюлайд покаталась на роликах за ручку с президентом Словении

Куда смотрит муж?! Керсти Кальюлайд покаталась на роликах за ручку с президентом Словении

Керсти Кальюлайд и Борут Пахор

ФОТО: Facebook Керсти Кальюлайд

Завершился государственный визит Керсти Кальюлайд в Словению, где она встретилась с президентом Борутом Пахором.

Цель визита - укрепление двухстороннего сотрудничества и развитие взаимных контактов. Керсти Кальюлайд нашла время для того, чтобы покататься на роликах за ручку с президентом Словении на берегу озера Блейско. Пользовательница соцсети заметила, что у одного из президентов отсутствует защитная экипировка.

«Несомненно, это дружба двух стран», - подписала фото Керсти Кальюлайд. 

Керсти Кальюлайд в браке уже более 20 лет с Георгием-Рене Максимовским.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ