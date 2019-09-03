Куда смотрит муж?! Керсти Кальюлайд покаталась на роликах за ручку с президентом Словении

Завершился государственный визит Керсти Кальюлайд в Словению, где она встретилась с президентом Борутом Пахором.
Цель визита - укрепление двухстороннего сотрудничества и развитие взаимных контактов. Керсти Кальюлайд нашла время для того, чтобы покататься на роликах за ручку с президентом Словении на берегу озера Блейско. Пользовательница соцсети заметила, что у одного из президентов отсутствует защитная экипировка.
«Несомненно, это дружба двух стран», - подписала фото Керсти Кальюлайд.
Керсти Кальюлайд в браке уже более 20 лет с Георгием-Рене Максимовским.