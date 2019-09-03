Важно для Эстонии: после развода недвижимость досталась вам? Проверьте, не находитесь ли вы в опасности

Некоторые жители Эстонии уже оказались в неприятной ситуации. Они развелись до 2016 года и у нотариуса прошел раздел имущества, все поставили свои подписи, печать, казалось бы, какие могут быть проблемы.

Недвижимость могла быть приобретена во время брака на общие деньги, а 100-процентным собственником жилья в крепостной книге ставили кого-то одного из супругов, например того, кто внес большую сумму при покупке. И после развода и официального раздела имущества нотариус до определенного момента не делал никакой новой пометки в крепостной книге о собственнике недвижимости, если его имя не менялось.

После 2016 года всё поменялось и эта пометка делается в любом случае. Если же новой информации в крепостной книге нет, то при худшем сценарии экс-супруг или третьи лица, например, кредиторы или судебные исполнители в случае неуплаты вашим экс-супругом долгов, могут арестовать и выставить на аукцион ту самую квартиру, в счет взыскания долга, хоть на самом деле вы никому ничего не должны и уже давно разведены.

Как произошла подобная ситуация?

С начала 90-х в Эстонии действовала практика, что при совместной покупке недвижимости в крепостную книгу вносили только одного из супругов. Но это не значит, что второй супруг не является владельцем квартиры, ведь квартира приобретена во время брака и является совместно нажитым имуществом.

И если говорить коротко, то если запись в крепостной книге сделана во время действия брака супругов и новая пометка при разделе имущества не сделана, то квартира считается общей. И из-за этого у вас могут быть проблемы, в том числе и из-за долго экс-супруга.