Без юбки – на линейку в школу: Ирина Шейк удивила новым видео
Пережившая недавно расставание с голливудским актером Брэдли Купером модель Ирина Шейк вернулась из своего европейского отпуска в Нью-Йорк и снялась для поклонников в новом дерзком образе.
В частности, она опубликовала в своем микроблоге бекстейдж-видео со съемок для журнала Vogue Spain, отметив, что решила продемонстрировать «стиль для уикенда»
На кадрах Шейк уверенной походкой дефилирует в черном нижнем белье, черных капроновых колготках и лаковом пиджаке. Модель в туфлях на высоком каблуке, а вот юбка или брюки на ней отсутствуют.
Многие подписчики пришли в восторг от ролика, оценив его смелость и уникальность.
Некоторые фанаты предположили, что таким образом звезда привлекает внимание бывшего супруга Брэдли Купера. Однако большинство в комментариях признались, что на улицу в таком виде они выйти бы не рискнули.
«Как говорила моя бабуля: «С такой фигурой — могу быть дура дурой!», «Спасибо огромное, благодаря вам выбрала, в чем идти на линейку к ученикам!», «Как ты шикарна, с гордо поднятой головой, горящими глазами и натянутыми колготками живешь для себя!» — пишут фанаты.