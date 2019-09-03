Без юбки – на линейку в школу: Ирина Шейк удивила новым видео

В частности, она опубликовала в своем микроблоге бекстейдж-видео со съемок для журнала Vogue Spain, отметив, что решила продемонстрировать «стиль для уикенда»

На кадрах Шейк уверенной походкой дефилирует в черном нижнем белье, черных капроновых колготках и лаковом пиджаке. Модель в туфлях на высоком каблуке, а вот юбка или брюки на ней отсутствуют.

Многие подписчики пришли в восторг от ролика, оценив его смелость и уникальность.

Некоторые фанаты предположили, что таким образом звезда привлекает внимание бывшего супруга Брэдли Купера. Однако большинство в комментариях признались, что на улицу в таком виде они выйти бы не рискнули.