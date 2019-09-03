Ср, 4.09.2019
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  • Помните такое? Жительница Тарту пытается вернуть в моду глупый тренд (ВИДЕО)

Помните такое? Жительница Тарту пытается вернуть в моду глупый тренд (ВИДЕО)
Жутко и бессмысленно!

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Александрия Миронюк, проживающая в Тарту, пытается возродить тренд планкинг или «столешницу», ставший дико популярным в 2010 году, пишет Elu24. Посмотрите видео, как она это делает!

Это увлечение пришло из Австралии в 90-х годах, а затем потихоньку завоевало весь остальной мир. Смысл этого нехитрого тренда — сфотографироваться, лежа на животе лицом вниз с вытянутыми вдоль тела руками. 

Но лежать нужно не на диване или полу (хотя начиналось именно с этого), а на бордюре, парапете, между столами, в самолете между полками для ручной клади… В общем, кто как рискнет, тот такой планкинг (от англ. planking) и получит. 

Некоторые фотографии ярых поклонников часто граничили с безрассудством, но чего не сделаешь ради популярности в интернете.

Александра с друзьями не сильно экстрималит, свой вариант планкинга они выполняют на матрасе. Смотрите, как развлекается тартуская молодежь в столице!

За деятельностью Александрии можно следить в ее Instagram.

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