Граничит с безрассудством! Жительница Тарту пытается вернуть в моду глупый тренд (ВИДЕО)

Это увлечение пришло из Австралии в 90-х годах, а затем потихоньку завоевало весь остальной мир. Смысл этого нехитрого тренда — сфотографироваться, лежа на животе лицом вниз с вытянутыми вдоль тела руками.

Но лежать нужно не на диване или полу (хотя начиналось именно с этого), а на бордюре, парапете, между столами, в самолете между полками для ручной клади… В общем, кто как рискнет, тот такой планкинг (от англ. planking) и получит.

Некоторые фотографии ярых поклонников часто граничили с безрассудством, но чего не сделаешь ради популярности в интернете.

Александра с друзьями не сильно экстрималит, свой вариант планкинга они выполняют на матрасе. Смотрите, как развлекается тартуская молодежь в столице!