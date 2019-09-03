«Вода в океане станет черной»: жуткое пророчество Ванги о Третьей мировой войне попало в СМИ

Российские журналисты нашли жуткое пророчество известной болгарской ясновидящей Ванги, предсказывавшей начало Третьей мировой войны еще в середине прошлого века, пишет TopNews.

Так, по информации СМИ, в 1960 году Ванга говорила о распаде СССР и возвращении России.

«Хоть сейчас ваша страна и называется Советский Союз, но придет время, и старая Россия снова обретет свое истинное название. И тогда все признают се духовное превосходство. Но прежде ваша страна пройдет через череду великих катаклизмов», - приводят издания слова прорицательницы.

По ее словам, страшные «знамения» начнут проявляться к 1990 году, а в жизни людей придут серьезные перемены. При этом сами люди «изменятся до неузнаваемости».

Ванга предсказывала огромное количество стихийных бедствий на Земле, которые «затронут все народы».

«Мясо домашней скотины станет непригодно для еды. Плохие люди одержат верх, а воров, доносчиков и блудниц будет не счесть. Чувства полностью обесценятся, и только притворство, тщеславие и эгоизм будут побуждать большинство людей к отношениям. Повсюду будет процветать ростовщичество. Нравы станут настолько извращенные, что люди будут совокупляться прямо на улице, никого не стесняясь», - цитируют журналисты пророчество Ванги.

По ее словам, апокалипсис начнется с приходом к власти «черного царя» на Западе и «двух царей» в РФ.

«И хотя этот союз поначалу будет казаться крепким, он будет разрушен. В Северной Америке случится великая катастрофа на воде, устроенная человеком. Вода во всем океане станет черной, и ее нельзя будет пить. Остановятся подводные течения, и ветры принесут на всю землю сначала страшную жару и пожары, а потом сильные холода», - говорила ясновидящая.

В ее пророчествах говорится, что Третья мировая война придет с Востока и сначала будет небольшой.

«Потом она захватит весь мир и тогда будет использовано ядерное оружие. Американские материки надолго станут непригодными для жизни. Но и в России будет гражданская война и начнут ее простые люди, обворованные своими правителями. Люди будут ходить без одежды и обуви, жить без еды, топлива и света», - говорила провидица, подчеркивая, что «вода станет дороже золота», и с лица Земли исчезнут разные растения и животные.

Вслед за этим, согласно ее предсказанию, начнется эпидемия неизвестной болезни, из-за которой люди «будут падать замертво прямо на улице, даже если раньше ничем не болели».

Кроме того, у людей произойдет сильное обострение чувств, и «злые люди, которые считают себя умными, погибнут».

«Очень много людей погибнет. Другие потеряют разум и будут нападать друг на друга и поедать друг друга заживо, как дикие звери. Людей на земле станет мало», - предупреждала Ванга.

Вслед за этим, по ее словам, на планете воцарится мир.