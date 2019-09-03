Вы хорошо поете и хотите выиграть 1000 евро? Принимайте участие в грандиозном конкурсе Laif и Prive

Хочешь стать суперзвездой, петь на сцене и выиграть приз в размере 1000 евро?! Если да, значит запоминай...
Караоке-клуб Laif совместно с ночным клубе Prive объявляет о начале незабываемого и первого подобного в Эстонии конкурса!
Если ты умеешь петь, общаться с людьми и не боишься сцены, значит тебе сюда!
Победа в конкурсе даёт вакансию вокалиста в двух популярных клубах Таллинна и, конечно же, денежный приз в размере 1000 евро!
Первые отборочные туры состояться 12 и 26 октября, полуфинал пройдет 9 ноября и грандиозный финал состоится 30 ноября!
Ведущий финального концерта - Эдгар Гергель.
В финале вас ждет звездное жюри и конечно же приз зрительских симпатий!
Всё, что нужно для участия в конкурсе - это оправить заявку на электронную почту: Laif@laif.ee или же связаться по телефону: 56956658!
Заявки принимаются до 11 октября!
В письме нужно указать имя, фамилию, возраст, контактный телефон и немного рассказать о себе!
Возрастное ограничение: 18+
Всем удачи и до встречи в финале!