Стало известно, какая российская группа выступит на осенней ярмарке в Маарду

На протяжении всех выходных на сцене в режиме нон-стоп будут выступать различные творческие коллективы, а посетители ярмарки от мала до велика смогут найти себе занятие по душе.

«В этом году наш праздник будет посвящен теме семьи и семейным ценностям, и это не случайно. Как известно, Маарду славится своей мультикультурностью и многогранностью. Его жители, как одна большая семья, стараются жить в мире и дружбе. Семья важна для каждого человека вне зависимости от возраста, родного языка и национальности», - считает мэр Маарду Владимир Архипов.

«Приезжайте на следующих выходных к нам в гости - начните осень с ярмарки в Маарду!» - добавил он.

Главными звездами первого вечера станут легендарная российская группа «Демо» и эстонско-украинская фолк-группа «Свята Ватра». Кроме этого, в первый день на сцене выступит семейный коллектив «Зотович» из Одессы и молодёжная поп-группа «Around The Sun» с победительницей вокального конкурса «Браво» Аликой Миловой. Во второй день на сцене пройдет концерт фольклорных коллективов, тематический концерт, посвященный моде, группа Mostband, певица Маргарита Кустинская и школа цирка известного эстонского акробата Велло Вахера.

Первый день закончится грандиозным фейерверком в 22.55.

Конечно, ярмарка не состоялась бы без сотен торговцев, которые не перестают удивлять и радовать жителей и гостей Маарду своими товарами. На ярмарке можно будет купить продукцию, услуги и рукоделие местных и приезжих продавцов и ремесленников. Уличные кафе предложат гостям ярмарки традиционные блюда из меню различных национальных кухонь.

Для детей будут работать многочисленные аттракционы и развлечения, а взрослые смогут приобрести товары по душе и посмотреть выступления творческих коллективов. В субботу посольство председательствующей в Совете ЕС Финляндии в своем боксе представит вниманию посетителей выставку о жизнеспособном развитии, инновативных и щадящих природу идеях повторного использования сырья.

Приходите в следующие выходные в Маарду на ярмарку, начните осень весело!

Программа ярмарки на субботу ЗДЕСЬ!