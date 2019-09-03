Шуфутинский объяснил популярность песни «3 сентября»

Певец Михаил Шуфутинский рассказал, что его песня "3 сентября", которая вышла ещё в 1993 году, но стала хитом в последние годы, не обязана своей популярностью интернет-мемам. По его словам, людей цепляет в ней душевность, которая характерна русскому менталитету. Об этом пишет RT.

Я не думаю, что песня своей популярностью обязана каким-то мемам. Тому, что кто-то что-то придумал из какой-то фразы. Я не думаю, что это так. Плохую песню никакой мем не спасёт и не сделает популярной. А хорошую песню никакой мем не загубит,

— сказал Шуфутинский.

Певец рассказал, что композиция достаточно трагичная. Но русский народ так и устроен, что любит погрустить.

Также шансонье добавил, что никакой личной истории у него не связано с этой датой. Но через несколько лет после выхода композиции 3 сентября у него родился внук. Сам певец называет это совпадением.

По словам Шуфутинского, "3 сентября" он исполняет на каждом своём концерте.