Ученый развеял миф о гипоаллергенных кошках

Ученый отмечает, что сама по себе кошачья шерсть не обладает выраженными аллергенными свойствами, в отличие от белка Fel d1, который содержится в составе слюны, кожного сала, в выделениях и ороговевших чешуйках кожи питомца.

Кошачья шерсть — лишь резервуар, где накапливаются аллергенные белки. Гипоаллергенных кошек в природе не существует. Все истории про "особые" породы кошек — либо маркетинговый ход заводчиков, либо добросовестное заблуждение,

Она отмечает, что исследователи сейчас занимаются решением этой проблемы и пытаются вывести породу кошек, у которой был бы заблокирован механизм выработки аллергенного белка Fel d1. Также разрабатываются специальные корма, в составе которых содержатся такие соединения, которые могли бы связать белок в организме животного.