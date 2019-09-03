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Ученый развеял миф о гипоаллергенных кошках

Кошка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Ни одному ученому на земле пока не удалось вывести гипоаллергенную породу кошек, а все заявления о связи аллергии и кошачьей шерсти не связаны с реальностью. 

Об этом заявила ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина.

Ученый отмечает, что сама по себе кошачья шерсть не обладает выраженными аллергенными свойствами, в отличие от белка Fel d1, который содержится в составе слюны, кожного сала, в выделениях и ороговевших чешуйках кожи питомца.

Кошачья шерсть — лишь резервуар, где накапливаются аллергенные белки. Гипоаллергенных кошек в природе не существует. Все истории про "особые" породы кошек — либо маркетинговый ход заводчиков, либо добросовестное заблуждение, 

— приводит слова Вершининой РИА Новости.

Она отмечает, что исследователи сейчас занимаются решением этой проблемы и пытаются вывести породу кошек, у которой был бы заблокирован механизм выработки аллергенного белка Fel d1. Также разрабатываются специальные корма, в составе которых содержатся такие соединения, которые могли бы связать белок в организме животного.

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