Жить станет веселее! В Таллинне открывается новый клуб

Открытие нового столичного ночного клуба под названием SEIF пройдет в пятницу, 13 сентября. В этот вечер гостей торжества ждет много сюрпризов, а также выступление группы 2 Quick Start.

По словам менеджера по маркетингу нового клуба Риво Рахуоя, в Эстонии пока нет и не было ни одного ночного клуба с такой концепцией. «Да, это определенно уникальный клуб. Весь контент SEIF построен с нуля. Совершенно новый интерьер, высококачественные решения и большая комната для вечеринок с дополнительными удобствами – но, как всегда, все происходящее в стенах клуба останется конфиденциальным», – рассказал Рахуоя.

Рахуоя добавил, что качество и разнообразие являются ключевыми критериями для выбора исполнителей и рецептов коктейлей, поэтому новый клуб станет достойной заменой своего предшественника. На еженедельных вечеринках люди смогут насладиться популярной танцевальной музыкой, а также выступлениями лучших артистов не только из Эстонии, но и всего мира.