Жить станет веселее! В Таллинне открывается новый клуб

В роскошном помещении, где раньше находился известный ночной клуб Vabank – любимое место отдыха солидных людей – открывается новое заведение.
Открытие нового столичного ночного клуба под названием SEIF пройдет в пятницу, 13 сентября. В этот вечер гостей торжества ждет много сюрпризов, а также выступление группы 2 Quick Start.
По словам менеджера по маркетингу нового клуба Риво Рахуоя, в Эстонии пока нет и не было ни одного ночного клуба с такой концепцией. «Да, это определенно уникальный клуб. Весь контент SEIF построен с нуля. Совершенно новый интерьер, высококачественные решения и большая комната для вечеринок с дополнительными удобствами – но, как всегда, все происходящее в стенах клуба останется конфиденциальным», – рассказал Рахуоя.
Рахуоя добавил, что качество и разнообразие являются ключевыми критериями для выбора исполнителей и рецептов коктейлей, поэтому новый клуб станет достойной заменой своего предшественника. На еженедельных вечеринках люди смогут насладиться популярной танцевальной музыкой, а также выступлениями лучших артистов не только из Эстонии, но и всего мира.
«Люди, которые ценят качественную развлекательную и танцевальную музыку, приветствуются. Клуб ориентирован на всех местных жителей и иностранцев, которым исполнился 21 год», – добавил Рахуоя.