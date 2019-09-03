Девам лучше не садиться за руль, Овнам также нужно быть начеку: гороскоп на 3 сентября

Овен

Старайтесь в этот день не подписывать важные документы и не заключать договоры. Лучше посоветоваться с опытным специалистом.

Телец

Ваши планы неожиданно нарушат обстоятельства, которые от вас не зависят. Не принимайте невыгодное для вас предложение о сотрудничестве.

Близнецы

Звезды рекомендуют верить в собственные силы, и тогда вам не будут страшны возникшие сложности. Вы в состоянии самостоятельно с ними справиться.

Рак

Если у вас возникла интересная идея, поделитесь ею с другом и вместе обсудите перспективы. Полученный совет окажется ценным и выгодным для вас.

Лев

Проявите свои лидерские качества, чтобы разрешить назревающий в коллективе конфликт. А вот дома вас ждет романтическая атмосфера.

Дева

Звезды предостерегают об опасности на дороге в этот день. А при возможности старайтесь вообще не садиться за руль.

Весы

Юридические вопросы будут решаться напряженно и не в вашу пользу. Будьте готовы к тому, что вам придется срочно возвращать старые долги.

Скорпион

Ваш статус в обществе заметно укрепится благодаря вашему обаянию. А новые знакомства и деловые связи принесут выгоду.

Стрелец

Вам не скрыть старые недочеты в работе, так что не пытайтесь кому-то что-то доказывать. Лучше, закатав рукава, приступайте к исправлению ошибок.

Козерог

Будьте готовы к встрече со знакомым, с которым давно не виделись. Вам будет о чем поговорить и обсудить будущее сотрудничество.

Водолей

Не стоит вмешиваться в авантюрные проекты, какими бы заманчивыми они вам ни казались. Держите при себе свои планы.

Рыбы