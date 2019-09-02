Неприятный сюрприз: женщина уже более десяти лет разведена, но долги экс-супруга свалились на ее плечи

Поскольку большую часть денег при покупке квартиры заплатила женщина, то после развода она досталась ей, супруг был с этим согласен и всё было оформлено официально. Но есть одно но: развод был оформлен до 2013 года и тогда нотариусу не нужно было ничего менять в крепостной книге, если хозяином квартиры изначально числился тот же самый человек. Хотя на самом деле эта недостающая новая строка и стала в случае с Кристиной Степановой решающей. После долгих хождений по кабинетам долгожданное изменение в крепостную книгу было внесено нотариусом.