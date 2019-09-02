Илона Калдре рассказала, чего опасаться в сентябре разным знакам Зодиака

Сентябрь… Наступила золотая осень, щедрая пестрая пора с завораживающими видами увядающей природы. Продолжаем собирать урожай осенних плодов: яблок, груш, слив, грибов...
Специалисты лекари-травники могут поискать лечебные корешки, всякие травы на заварку и терпкие спелые ягоды на варенье. По первым числам сентября смотрим, какая будет зима. Уже первые заморозки не заставляют себя долго ждать и проявляются с 9 сентября. А если в небо вглядеться и увидеть отлетающих стаей журавлей, то вот и знак: зима придет рано. Месяц будет пропитан нежностью, утонченностью и в каком-то смысле мудростью, передает портал Stolitsa.ee.
Опасность – воздух, порывистый ветер.
Новолуние – 28 сентября в 21 час 26 минут.
Полнолуние – 14 сентября в 7 часов 32 минуты.
Вторая четверть – 6 сентября в 6 часов 10 минут.
Четвертая четверть – 22 сентября в 5 часов 40 минут.
Растущая Луна – с 1 по 13 сентября и 29, 30 сентября.
Убывающая Луна – с 15 по 27 сентября.
Счастливые числа месяца: 3, 7, 12, 15, 17, 19, 20, 22, 26, 29, 30.
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