Илона Калдре рассказала, чего опасаться в сентябре разным знакам Зодиака

Специалисты лекари-травники могут поискать лечебные корешки, всякие травы на заварку и терпкие спелые ягоды на варенье. По первым числам сентября смотрим, какая будет зима. Уже первые заморозки не заставляют себя долго ждать и проявляются с 9 сентября. А если в небо вглядеться и увидеть отлетающих стаей журавлей, то вот и знак: зима придет рано. Месяц будет пропитан нежностью, утонченностью и в каком-то смысле мудростью, передает портал Stolitsa.ee.