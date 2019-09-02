Он расследовал гибель парома «Эстония», а сегодня пришла весть о смерти этого мужчины

СМИ сообщили о смерти председателя финской комиссии по расследованию гибели парома «Эстония» Кари Лехтола.
Мужчина умер 1 сентября в возрасте 80 лет, передает портал Elu24.
Несколько лет назад Лехтола сказал в интервью, что катастрофы можно было избежать, если бы паром со сломанным визиром своевременно развернули против ветра.
А 5 лет назад Лехтола заверил общественность, что такая катастрофа больше повториться не сможет, потому что конструкции кораблей изменились и правила морских перевозок стали жестче.