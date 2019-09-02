Пн, 2.09.2019
Письмо читателя: почему Департамент шоссейных дорог так транжирит наши деньги? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Он расследовал гибель парома «Эстония», а сегодня пришла весть о смерти этого мужчины

Он расследовал гибель парома «Эстония», а сегодня пришла весть о смерти этого мужчины

Паром "Эстония".

ФОТО: Ly Menov / PM/Scanpix Baltics/Scanpix

СМИ сообщили о смерти председателя финской комиссии по расследованию гибели парома «Эстония» Кари Лехтола. 

Мужчина умер 1 сентября в возрасте 80 лет, передает портал Elu24

Несколько лет назад Лехтола сказал в интервью, что катастрофы можно было избежать, если бы паром со сломанным визиром своевременно развернули против ветра. 

Кари Лехтола.

ФОТО: Erakogu

А 5 лет назад Лехтола заверил общественность, что такая катастрофа больше повториться не сможет, потому что конструкции кораблей изменились и правила морских перевозок стали жестче. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ