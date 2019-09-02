90-е вернулись? В нотариальной конторе Таллинна средь бела дня избили человека (ВИДЕО)

Сегодня начинается новый сезон передачи Kuuuurija на Kanal 2. Первый выпуск будет особенно жестоким. Телеведущая Катрин Луст разбирается с ситуацией, когда из-за нехватки одного важного предложения в договоре, заверенным нотариусом, женщина могла остаться без квартиры. И таких людей в нашей стране могут быть сотни, если не тысячи.
Когда Катрин Луст пришла в нотариальное бюро с вопросом о том, почему была допущена ошибка, к визиту тележурналистов здесь оказался никто не готов.
Один из сотрудников нотариального бюро накинулся на видеооператора программы Kuuuurija, из-за чего тот получил сотрясение мозга.
Как недвижимость тысяч эстонцев оказалась в опасности и как правильно трактуется изменение в законе, об этом более подробно уже сегодня вечером в программе Kuuuurija.
Пока что можете посмотреть отрывок первой осенней передачи!