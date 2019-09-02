90-е вернулись? В нотариальной конторе Таллинна средь бела дня избили человека (ВИДЕО)

Сегодня начинается новый сезон передачи Kuuuurija на Kanal 2. Первый выпуск будет особенно жестоким. Телеведущая Катрин Луст разбирается с ситуацией, когда из-за нехватки одного важного предложения в договоре, заверенным нотариусом, женщина могла остаться без квартиры. И таких людей в нашей стране могут быть сотни, если не тысячи.