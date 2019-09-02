Пн, 2.09.2019
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  • 90-е вернулись? В нотариальной конторе Таллинна средь бела дня избили человека (ВИДЕО)

90-е вернулись? В нотариальной конторе Таллинна средь бела дня избили человека (ВИДЕО)

Сегодня начинается новый сезон передачи Kuuuurija на Kanal 2. Первый выпуск будет особенно жестоким. Телеведущая Катрин Луст разбирается с ситуацией, когда из-за нехватки одного важного предложения в договоре, заверенным нотариусом, женщина могла остаться без квартиры. И таких людей в нашей стране могут быть сотни, если не тысячи. 

Когда Катрин Луст пришла в нотариальное бюро с вопросом о том, почему была допущена ошибка, к визиту тележурналистов здесь оказался никто не готов. 

Один из сотрудников нотариального бюро накинулся на видеооператора программы Kuuuurija, из-за чего тот получил сотрясение мозга. 

Как недвижимость тысяч эстонцев оказалась в опасности и как правильно трактуется изменение в законе, об этом более подробно уже сегодня вечером в программе Kuuuurija. 

Пока что можете посмотреть отрывок первой осенней передачи! 

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