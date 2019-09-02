Пн, 2.09.2019
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  • Сальма Хайек в честь 53-летия показала снимок в бикини, лишающий дара речи

Сальма Хайек в честь 53-летия показала снимок в бикини, лишающий дара речи

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Сальма Хайек

ФОТО: MARIO ANZUONI / REUTERS

Знойная красавица и номинантка на премию «Оскар» незаметно подошла к своему 53-летнему рубежу. Но, глядя на ее фотографии, в это очень сложно поверить, пишет Лайф.

Мексикано-американская звезда «Фриды» и «Бандиток» 2 сентября отмечает день рождения. Накануне в честь этого она выложила горячий снимок, доказывающий, что время над ней не властно.

На пляжном фото Сальма позировала в голубом купальнике, подчеркивающим её пышные формы. И актриса просто шокировала своим молодым телом и отличной фигурой. Удивленные фанаты не скупились на комплименты своей любимице, поставив под постом более 1,5 млн лайков.

Смотрите фото этой сногосшибательной красотки ЗДЕСЬ!

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