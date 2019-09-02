Сальма Хайек в честь 53-летия показала снимок в бикини, лишающий дара речи

Мексикано-американская звезда «Фриды» и «Бандиток» 2 сентября отмечает день рождения. Накануне в честь этого она выложила горячий снимок, доказывающий, что время над ней не властно.

На пляжном фото Сальма позировала в голубом купальнике, подчеркивающим её пышные формы. И актриса просто шокировала своим молодым телом и отличной фигурой. Удивленные фанаты не скупились на комплименты своей любимице, поставив под постом более 1,5 млн лайков.