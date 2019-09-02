Полуголая Настя Ивлеева в бассейне насмешила Сесть глупой выходкой на видео

Известная телеведущая Настя Ивлеева рассмешила подписчиков своего Instagram забавным роликом, пишет Topnews.
В кадре запечатлена вылезающая из бассейна Ивлеева в бикини. Сначала она ложится животом на бортик, а затем делает вид, что падает вниз, так, что в объективе остается торчать лишь ее мокрая пятая точка в трусиках.
«Меня же не видно?» - спрашивает она у оператора.
В комментариях к ролику телеведущая отметила: «Только задумалась о том, что давно не было видосов смешных. Придумала идею, осталось только снять! Ну и вот. Видит бог, я пыталась».
Подписчики Насти с юмором отреагировали на увиденное.