Пн, 2.09.2019
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  • Полуголая Настя Ивлеева в бассейне насмешила Сесть глупой выходкой на видео

Полуголая Настя Ивлеева в бассейне насмешила Сесть глупой выходкой на видео

Настя Ивлеева

ФОТО: скриншот видео

Известная телеведущая Настя Ивлеева рассмешила подписчиков своего Instagram забавным роликом, пишет Topnews.

В кадре запечатлена вылезающая из бассейна Ивлеева в бикини. Сначала она ложится животом на бортик, а затем делает вид, что падает вниз, так, что в объективе остается торчать лишь ее мокрая пятая точка в трусиках.

«Меня же не видно?» - спрашивает она у оператора.

В комментариях к ролику телеведущая отметила: «Только задумалась о том, что давно не было видосов смешных. Придумала идею, осталось только снять! Ну и вот. Видит бог, я пыталась».
 
Подписчики Насти с юмором отреагировали на увиденное.

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