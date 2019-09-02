Пн, 2.09.2019
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  • В платье с экстремальными вырезами: в Сети обсуждают новый выход Ани Лорак

В платье с экстремальными вырезами: в Сети обсуждают новый выход Ани Лорак

Ани Лорак

ФОТО: Instagram

40-летняя Ани Лорак уже традиционно стала одной из главных гостей на фестивале «Новая волна». Для появления на красной дорожке певица всегда выбирает сексуальные наряды, которые подчеркивают ее фигуру, и этот раз не стал исключением.

Так, перед гостями Ани Лорак появилась в соблазнительном образе - черном атласном платье с глубоким декольте и высоким разрезом, который акцентировал внимание на стройных ногах звезды.

ФОТО: Instagram

"Звезда вечера! Самая красивая", "Нереальная красотка", "Безумно нравится этот образ", "Невероятная", "Какая же ви шикарная", - восхищались в комментариях подписчики.

ФОТО: Instagram

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