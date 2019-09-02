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Астролог Василиса Володина назвала три знака Зодиака, которые разбогатеют в сентябре

Богатство. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, представители каких знаков Зодиака разбогатеют в сентябре 2019 года, пишет Topnews.

По словам специалиста, в этом месяце Овны могут удивить окружающих желанием поработать с кем-то в команде. Плодотворное сотрудничество принесет не только массу  позитивных моментов и позволит глубже раскрыться перед деловыми партнерами, но и принесет внушительную финансовую выгоду.

Но астролог предупреждает о необходимости проявить осторожность и присматриваться к людям, прежде чем начинать с ними совместные дела.

Скорпионы в сентябре 2019 года, по мнению астролога, вступят в полосу удачи во всех сферах в этом месяце. Однако для реализации задуманного представителям этого знака Зодиака рекомендуется проявить самостоятельность. Постарайтесь не просить помощи и смело начинайте свою игру, зная, что удача будет сопровождать вас на каждом шагу. 

Благодаря невероятному везению, вы получите большой доход и сможете в значительной степени повысить свой уровень жизни.

Для Водолеев сентябрь 2019 года, по словам Василисы Володиной, станет временем приключений. Вас ждет яркий и насыщенный месяц. Если вы не будете растрачивать свою энергию на шелуху и сосредоточитесь на главном, то получите хороший заработок на основном месте службы. Тем представителям этого знака, кто решил взять «халтуру» или сменить место работы, также будет сопутствовать финансовый успех.

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