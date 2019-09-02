Эстонский блогер о службе в армии: я хотел бы умереть

Рауно Райесмаа, 19-летний блогер и графический дизайнер с более чем 20 000 подписчиками в Instagram, отправился на службу в армию в начале лета. Молодого человека попросили снимать видеоролики, рекламирующие военную службу и рассказывающие о жизни солдат, так как у него большая аудитория в Сети. Призывник был согласен, но до недавнего времени, так как его психологическое состояние ухудшилось.

Последние посты в Instagram от призывника Райесмаа не слишком уж положительные. Молодой человек поделился, как его начальство напрасно донимало его, после чего он погрузился в глубокую депрессию.

Например, Райесмаа однажды вернулся из дома обратно в батальон, и ему пришлось долго объясняться с дежурным, потому что его обвинили в опоздании. Райесмаа утверждает, что он не опаздывал, а прибыл вовремя.

В своих постах Райесмаа подчеркивает, что ситуация, которую он переживает в армии, вызывает у него беспокойство, а он нуждается в помощи психолога. Один из его подписчиков заметил, что блогер описывал эстонские Силы обороны лишь позитивно, на что Райесмаа ответил, что ему только так было разрешено. Блогер добавил, что честные посты могут нанести серьезный ущерб репутации эстонской армии.

«Но почему они делают то, что боятся показать, я не понимаю?», - спрашивает он.

После этого Райесмаа написал, что он прекращает снимать свои солдатские видео, потому что может делать их лишь в хорошем психическом состоянии. «Я в армии, меня одолевают депрессивные мысли, и такое настроение - нулевая реклама для Сил обороны. Сделайте систему человеческой, тогда люди действительно захотят защитить Эстонию», - добавил Райесмаа.

Он размышляет и о том, сколько ущерба он нанесет самому себе, если честно и реалистично отразит то, что происходит в Силах обороны.