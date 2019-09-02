Гороскоп на 2 сентября: Львов ждет спокойный день, а Весам можно мириться с любимыми

Благоприятный день, связанный с успехами в новых сферах деятельности. Он подходит для того, чтобы начинать работу над амбициозными проектами, приступать к выполнению сложных заданий, получать и анализировать информацию. Отношения между сослуживцами складываются ровные, причины для конфликтов столь несерьезны, что даже самые чувствительные особы предпочтут не делать из мухи слона. Это подходящий день для того, чтобы наладить неформальные отношения с руководством, найти влиятельных покровителей, пишет dvorec.ru.
Овен
Очень хорошо идут дела Овнов: и в работе, и в личной жизни звезды покровительствуют представителям данного знака. Можно вносить на рассмотрение смелые идеи, предлагать нововведения, инициировать перемены – никто не сочтет вас чудаком или выскочкой. Творческий потенциал почти безграничен, нет такой сферы, в которой вы не смогли бы найти ему достойного применения.
Обаяние Овнов никого не оставляет равнодушным, день обещает массу новых знакомств и приятных встреч. Не исключено и романтическое увлечение, которое сыграет важную роль в вашей жизни, даже если не положит начало долгим и серьезным отношениям.
Телец
Удачный и интересный день. Звезды советуют Тельцам, дорожащим своим душевным спокойствием и комфортом, отказаться от долгих поездок и экспериментов с имиджем, в остальном же представляют им полную свободу. Не будет повода усомниться в покровительстве высших сил; напротив, вас ожидают приятные совпадения и удивительные сюрпризы.
Для влюбленных день будет приятным чрезвычайно, поскольку им представится возможность не только насладиться общением друг с другом, но и решить ряд важных проблем. Особая радость ожидает Тельцов, переживающих захватывающий период начала нового романа; день идеально подходит для романтического признания или обсуждения планов на будущее.
Близнецы
Профессиональные успехи Близнецов одним внушают уважение, другим – зависть. Сегодня недоброжелатели готовы на многое, чтобы испортить вашу репутацию, помешать осуществлению самых смелых планов. Коварным планам не суждено осуществиться, но вас может ожидать разочарование в человеке, которого вы привыкли считать если не другом, то единомышленником и надежным помощником.
Обратите внимание на состояние финансовых дел: расходы возрастают, пришло время серьезно заняться планированием бюджета. Последнее особенно важно для семейных Близнецов, поскольку сугубо материальные вопросы могут стать причиной разногласий с близкими. Влюбленные проведут день спокойно, если не станут изводить себя пустыми подозрениями и сомнениями в искренности чувств своей «половинки».
Рак
Ракам придется сосредоточиться, чтобы своевременно среагировать на перемены в профессиональной сфере и принять верные решения. Никто не сделает важный выбор за вас, и попытки переложить ответственность на чужие плечи лишь усугубят ситуацию. Ваши недоброжелатели сегодня напомнят о себе, главными их оружиями будут сплетни и дезинформация. Возможны значительные денежные поступления, можно подумать о крупных покупках.
Состояние семейных дел не оставляют желать лучшего, поскольку покоятся на трех прекрасных китах – взаимопонимании, спокойствии и душевном комфорте. У юных влюбленных не возникнет поводов для ссоры, хотя по некоторым важным вопросам им не удастся прийти к единому мнению.
Лев
Львы проведут день спокойно и без потрясений, если смирятся с тем, что не все важные победы можно одержать сразу. Развитие событий покажет, правильно ли вы расставили приоритеты, верно ли выбрали способы достижения целей. Не стоит обижаться на критические замечания коллег и руководства, лучше принять во внимание их конструктивную часть, а пустые упреки пропустить мимо ушей. День подходит для налаживания отношений с новыми партнерами.
Сегодня вас всюду встречают по одежке, поэтому внешний вид должен быть безупречным. Откажитесь от чрезмерно ярких нарядов, экстравагантного макияжа: люди, чью симпатию вы хотели бы завоевать, высоко оценят разумный консерватизм. Семейные отношения почти идеальны, старые обиды забываются, на смену им приходят взаимопонимание и забота.
Дева
Девы работают плодотворно и упорно, вопреки козням недоброжелателей достигая поставленных целей. Все поступки представителей данного знака в высшей степени разумны, но могут быть ложно истолкованы окружающими, а потому важно вовремя разъяснить свою точку зрения, чтобы избежать недопонимания. Финансовая ситуация радует стабильностью, можно делать небольшие покупки; звезды советуют приобретать вещи, предназначенные для личного использования.
Настроение переменчиво, порой раздражение и гнев настигают вас в самый неподходящий момент. Хуже всего придется вашей «половинке»: именно на любимого человека вы склонны обрушивать лавину проблем, некоторые из которых на самом деле яйца выеденного не стоят.
Весы
Снижение жизненного тонуса влечет за собой потерю интереса к обычным делам, выполнению профессиональных обязанностей. Нельзя упрекнуть вас в недобросовестности и неисполнительности, но желания подойти к своим занятиям творчески и найти оптимальный способ решения поставленных задач у Весов сегодня определенно нет. Именно это является причиной разногласий с коллегами и недовольства руководства.
Зато к личным проблемам вы подходите куда более ответственно, а потому результат не заставит себя ждать. Сегодня у Весов появляется шанс не просто наладить отношения с любимым человеком, но и помириться после серьезной ссоры, восстановить связь после разрыва. Члены семьи относятся к вам с пониманием и не дают поводов для жалоб.
Скорпион
У Скорпионов есть возможность преуспеть в профессиональных делах, доказать свое превосходство над конкурентами и значительно увеличить доходы. Единственная проблема состоит в том, что для сотрудничества день не подходит категорически – исключением является лишь семейный бизнес. Если вы не ведете общих дел с родственниками, настройтесь на то, что и проблемы решать, и планы воплощать в жизнь придется самостоятельно.
Отношения между влюбленными входят в непростую фазу: день связан с борьбой за лидерство, пересмотром приоритетов. Трудность состоит в том, что сегодня вам будет очень трудно правильно оценить последствия своих поступков – ошибки «всплывут» позже, когда их уже нельзя будет исправить.
Стрелец
Стрельцы, вопреки обыкновению, медлительны и чересчур осторожны. Почти невозможно узнать представителей этого огненного знака в тех людях, которые сегодня склонны раздумывать над каждым шагом, часами взвешивать «за» и «против», откладывать принятие мало-мальски ответственных решений. Все дело в снижении жизненного тонуса; вам пошли бы на пользу отдых на природе или увеселительная поездка.
Трудно достичь взаимопонимания с близкими, объяснить им причину перемен в вашем поведении. Постарайтесь, по крайней мере, оградить себя от напрасных подозрений; любимому человеку не давайте поводов для ревности, а старшим родственникам – причин усомниться в вашем благоразумии.
Козерог
Козерогов ожидает не слишком многообещающий, зато вполне спокойный день. Проблемы не исключены, но неожиданностью для вас они не станут; испытания, уготованные вам звездами, вы встречаете во всеоружии. Это подходящий день для учебы и научных занятий, а также разнообразного рукоделия, прикладного творчества. Финансовое положение несколько улучшится, возможно возвращение старых долгов или расчет по давним сделкам.
В семье нет подлинного взаимопонимания, но и конфликтной ситуацию назвать нельзя. Выяснения отношений и «разборы полетов» не будут приятны ни вам, ни вашим близким, но сегодня они, увы, неизбежны. Любимого человека постарайтесь не ранить обидным словом: природная тактичность сегодня может вам изменить.
Водолей
Все идет лучше, чем вы ожидали, вероятность приятных сюрпризов очень велика. В работе Водолеи преуспеют благодаря своим знаниям и опыту, наладить отношения с коллегами поможет обаяние, а снискать одобрение и уважение руководства позволят новые идеи. Не бойтесь искать новые пути решения привычных задач: оригинальность во всем сегодня звездами только приветствуется.
День благоприятен для общения с друзьями и родственниками, разнообразных праздников и вечеринок «для своих». Встреча с любимым человеком вас не разочарует, да и новые знакомства наверняка будут приятными. Не стоит погружаться в обсуждение старых проблем, конфликтов прошлого: смотрите в будущее с оптимизмом, звезды готовы поддержать вас.
Рыбы
День не покажется Рыбам интересным и увлекательным: представителям данного знака придется заниматься утомительной однообразной работой, требующей внимания, но совершенно не терпящей творческого подхода. Не торопитесь делиться своими идеями и обсуждать планы: сегодня окружающие едва ли смогут оценить изящность ваших решений и оригинальность взглядов.
В личных отношениях вам уготована роль ведомого, сражаться за роль лидера будет неблагоразумно. Ваша задача – постараться избавить от потрясений себя и близких, не позволять недоброжелателям вмешиваться в дела вашей семьи. Любимый человек ждет от вас абсолютной искренности, будьте готовы раскрыть некоторые секреты.