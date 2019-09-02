Дожили! Магазин Klick продает кисеты для табачных изделий для школьников

В онлайн-магазине Klick продаются кисеты для табака, предназначенные для школьников, пишет Elu24. Такую сумку за весьма небольшие деньги может позволить себе каждый ребенок.
Сумка для аксессуаров Tucano Rollo Tobacco доступна в магазине Klick всего за 3 евро. На этот товар сейчас скидка, так как начался новый учебный год. Кисет для табачных изделий выглядит как портмоне, но вместо денег и документов в него можно положить и разные табачные изделия. Назначение этого аксессуара понятно из картинки, на которой кисет показан в развернутом виде.
Мы обратились к представителю Klick, чтобы узнать, почему такой продукт продаются в рамках кампании «Снова в школу». Представитель отдела по обслуживанию клиентов онлайн-магазина ответила, что «школа - это широкое понятие, которое охватывает все возрастые группы».