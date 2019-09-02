«Раздеваюсь по любви»: «невестка» Наташи Королевой потрясла Тарзана откровенным фото

История любви сына Наташи Королевой и Тарзана семнадцатилетнего Архипа Глушко с 23-летней Марией Слугиной снова стал предметом активного обсуждения в Сети. Влюбленные встречаются несколько месяцев, некоторое время назад вышли в свет и даже дали интервью.
А недавно на своей странице в Instagram Cлугина, работающая фотомоделью, опубликовала откровенную фотосессию в красном купальнике. Похоже девушка хорошо понимает, что ее внешние данные интересуют подписчиков, и не постеснялась предстать перед ними в соблазнительной позе.
«Одеваюсь по погоде. Раздеваюсь по любви», — подписала «невестка» Королевой откровенное фото.
Пользователи заметили, что одним из первых откровенный снимок оценил Сергей Глушко. Тарзан поставил лайк к снимку, который взбудоражив Сеть, не смутил опытного стрипиизера.
Известно, что за плечами у горячей красотки Марии Слугиной - участие в «Доме 2» и победы в нескольких конкурсах красоты в Саратове. Именно из этого волжского города Мария перебралась в Москву, где продолжила карьеру модели.
Смотрите это откровенное фото ЗДЕСЬ!