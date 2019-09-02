«Раздеваюсь по любви»: «невестка» Наташи Королевой потрясла Тарзана откровенным фото

А недавно на своей странице в Instagram Cлугина, работающая фотомоделью, опубликовала откровенную фотосессию в красном купальнике. Похоже девушка хорошо понимает, что ее внешние данные интересуют подписчиков, и не постеснялась предстать перед ними в соблазнительной позе.

«Одеваюсь по погоде. Раздеваюсь по любви», — подписала «невестка» Королевой откровенное фото.

Пользователи заметили, что одним из первых откровенный снимок оценил Сергей Глушко. Тарзан поставил лайк к снимку, который взбудоражив Сеть, не смутил опытного стрипиизера.

Известно, что за плечами у горячей красотки Марии Слугиной - участие в «Доме 2» и победы в нескольких конкурсах красоты в Саратове. Именно из этого волжского города Мария перебралась в Москву, где продолжила карьеру модели.