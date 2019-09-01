Все в шоке: позорное пение Николаева с Пугачевой в ресторане засняли на видео

Отдыхающая в Юрмале Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным выбралась в ресторан. Вместе с Примадонной туда отправились старинные приятели певицы - Лайма Вайкуле и Игорь Николаев.
Последний после посиделок выложил в Сеть видео, на котором он и Пугачева исполняют старый хит «Я так хочу, чтобы лето не кончалось», а бэк-вокалисткой выступает Вайкуле.
Однако исполнение не задалось. Николаев перепутал слова песни, о чем с горечью сообщил фоловерам.
«Ужас! Перепутал слова в песне! Почему «с совой»? Откуда взялась сова ?.. Там же, вроде, «с травой» было», - подписал он ролик.
К слову, Пугачева вспоминала, как появился на свет этот шлягер. Оказывается, в 1981 году ей пришла в голову мелодия, которую она наиграла Илье Резнику, а тот тут же сочинил слова.
«Звездное лето», например, родилось за пять минут, я нисколько не преувеличиваю. Я что-то наигрывала на фортепиано своей доченьке, и так возник мотив. Он понравился Кристиночке. Тогда Илья Резник написал так же быстро слова к «Звездному лету», на мой взгляд, очень светлые, - вспоминала певица.