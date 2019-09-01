Все в шоке: позорное пение Николаева с Пугачевой в ресторане засняли на видео

Отдыхающая в Юрмале Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным выбралась в ресторан. Вместе с Примадонной туда отправились старинные приятели певицы - Лайма Вайкуле и Игорь Николаев.

Последний после посиделок выложил в Сеть видео, на котором он и Пугачева исполняют старый хит «Я так хочу, чтобы лето не кончалось», а бэк-вокалисткой выступает Вайкуле.

Однако исполнение не задалось. Николаев перепутал слова песни, о чем с горечью сообщил фоловерам.

«Ужас! Перепутал слова в песне! Почему «с совой»? Откуда взялась сова ?.. Там же, вроде, «с травой» было», - подписал он ролик.

К слову, Пугачева вспоминала, как появился на свет этот шлягер. Оказывается, в 1981 году ей пришла в голову мелодия, которую она наиграла Илье Резнику, а тот тут же сочинил слова.