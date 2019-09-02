Пн, 2.09.2019
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Дельфин и русалка: знаки Зодиака, которые постоянно выбирают не ту половинку

ссора

ФОТО: ptzgovorit.ru

Астрологи рассказали zen.yandex.ru, какие знаки Зодиака склонны зачастую выбирать не того человека.

Овны при выборе партнера считают, что главное - чтобы им все завидовали. В итоге представители этого знака выбирают человека, обращая внимание только лишь на его внешний вид, статус, игнорируя при этом саму личность и совместимость по характеру.

Близнецы акцентируют внимание на эмоциональность человека, его страстность, а также на любовь к простому времяпрепровождению. Но пора танцев и фейерверков очень скоро подходит к концу, как и сами отношения.

Весы боятся одиночества, поэтому делают ошибки при выборе второй половинки. И даже когда представители этого знака начнут понимать, что совершили ошибку, то все равно будут убеждать себя в том, что это их человек.

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