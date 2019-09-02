Специальный гороскоп на несколько лет вперед для каждого знака Зодиака

В ближайшие пять лет вы ­выработа­ете очень ценный навык, о котором так ­час­то говорят психотерапевты: менять свое отношение к ситуации, если повлиять на нее вы бессильны. А потом начнется светлая полоса, когда можно прос­то наслаждаться происходящим и не думать: «А что мне за это будет?»