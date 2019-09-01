Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября

Астрологи рассказывают читателям dailyhoro.ru, что такое «5 дней активности Меркурия», чем это явление полезно для денежной сферы и какую несет в себе опасность.
Начало сентября открывает нам панораму знаковых аспектов Меркурия. С 3 по 7 сентября планета встретится с Марсом, Солнцем, Сатурном, Юпитером и Нептуном. Эти планетарные композиции предвещают серьезные перемены в финансовой сфере. Появятся противоречия, аккумулируется конкуренция, ложь станет самой ценной валютой, ошибки будут выдаваться за победу, а завеса самообмана не позволит нам трезво смотреть на вещи. Всем знакам стоит быть осторожнее и, по возможности, не принимать судьбоносные решения.
Овен
Марс, покровитель Овна, сейчас занимает не самое выгодное положение, что отразится на общей динамике. Но этот нюанс компенсирует Солнце, активатор Овнов, что станет причиной удачного стечения обстоятельств и новых финансовых поступлений. С 3 по 7 сентября Вселенная откроет денежный канал, Овны внезапно могут получить круглую сумму, и астрологи советуют тут же пустить ее в оборот. В режим экономии придется войти ближе к зимнему сезону, а пока нужно как можно больше вкладывать.
Телец
Любой негатив будет стабилизирован Венерой, которая для Тельцов выступает покровителем. На этой неделе представители знака обретут мощную взаимосвязь с денежными потоками, несмотря на то, что активность Меркурия может спровоцировать дополнительные проблемы и толкнуть на неоправданные риски. В результате начало сентября многому научит Тельцов, поможет достичь успеха в интересующем деле, пополнить семейную казну и сделать желанные покупки.
Близнецы
Учитывая выгодное расположение Меркурия, важно отметить, что наступающая неделя для Близнецов станет довольно активным и во многом интуитивным временем. Удачная неделя, чтобы рискнуть и попытать счастья. На первый план выходит развитая интуиция и творческие способности. Важно не забывать о себе: постоянное напряжение принесет вред организму, поэтому астрологи советуют переложить часть ответственности на плечи коллег и не экономить на своем комфорте.
Рак
Весьма необычная звездная картина на небе с учетом глобальной поддержки Юпитера позволит Ракам провести неделю как один из самых удачных периодов жизни с точки зрения повышения денежных поступлений. Вне зависимости от сферы занятости и занимаемого положения, планеты принесут Ракам удачу, оказав значительное влияние на их денежные возможности. Астрологи советуют обратить внимание на таланты, например, на умение идейно включаться в работу. Ведь если обычно данная особенность может мешать, то сейчас эта черта позволит получить большие деньги.
Лев
Управителем Дев является Меркурий, что наложит свой отпечаток на денежные дела и планы. Потенциальный негатив получится снизить медитацией на богатство. В результате чего денежная удача будет благоволить Девам практически во всех ситуациях и довольно существенно повысит поступающую прибыль. Астрологи советуют лишь тщательно проверять свои поступления, так как на этой неделе повышена вероятность технических ошибок.
Весы
Активность союзного Сатурна и Меркурия сделает начало недели достаточно прозаичным, но уже к середине недели начнут появляться ситуации, кардинально меняющие взгляд Весов на материальную сферу. По этой причине желательно остерегаться негативно настроенных людей, начиная от мошенников и заканчивая приятелями, которые любят повторять, что всем приходится туго и заработать на жизнь практически невозможно. Позитивный взгляд на будущее сейчас имеет первостепенное значение.
Скорпион
События текущей недели для представителей этого знака складываются так: на первый план выходит антагонист Меркурий. Динамика периода может подталкивать к поспешным и судьбоносным решениям, возможны значительные денежные убытки, но в определенные моменты получится ухватить удачу за хвост, а возможно даже изменить собственную жизнь. Гороскоп финансов не дает точных прогнозов, а значит, имеет смысл быть внимательнее, следить за знаками судьбы и ни при каких обстоятельствах не отвлекаться на мелочи. В сфере карьеры вероятно появление целого ряда ситуаций, который даст возможность повысить доход.
Стрелец
С одной стороны, неделя обусловлена неоднозначным влиянием Марса в Деве, с другой — энергетикой удачно движущегося Меркурия, который буквально склонит денежную удачу в сторону Козерогов. В итоге люди, родившиеся под счастливой звездой, сумеют настоять на своем, не потратить лишнего и принять выгодное предложение, которое приведет к богатству уже к концу сентября. По финансовому гороскопу, это будет неделя смелых, решительных и активных действий. Пробивные способности и немало интересных возможностей затмят собой преграды. Чтобы дела шли только в гору, рекомендуем опробовать шепотки на деньги и удачу.
Водолей
Сатурн выходит из тени, а значит, возможностей для наращивания дохода будет предостаточно. Динамика наступающей недели может сменять приливы денег с отливами. Меркурий с 3 по 7 сентября может попытаться внести в жизнь представителей Водолея непредвиденные траты, но вряд ли его негатив сможет превозмочь целеустремленность Сатурна. Самое главное — не терять веры в себя, в противном случае доходы будут падать вслед за настроением. Чем амбициозней и позитивнее Водолеи будут, тем проще будет даваться успех. Поэтому аффирмации на деньги и процветание не будут лишними.
Рыбы
Реализм и доля скепсиса на этой неделе пригодятся, если у Рыб есть желание изменить свою жизнь к лучшему и повысить заработок. Под влиянием Меркурия вполне вероятно, что к представителям Знака придут какие-то большие финансовые бонусы. Это может быть наследство, внезапное повышение, выигрыш в лотерею, уникальный артефакт. Примеры условные, но астрологи пророчат Рыбам удачу в новом сезоне. Сколько ее будет и когда она придет — сказать сложно, зато ясно — чтобы ничего не пропустить, следует как можно чаще выходить из дома и следить за подсказками Вселенной.