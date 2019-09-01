Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября

Дева

Управителем Дев является Меркурий, что наложит свой отпечаток на денежные дела и планы. Потенциальный негатив получится снизить медитацией на богатство. В результате чего денежная удача будет благоволить Девам практически во всех ситуациях и довольно существенно повысит поступающую прибыль. Астрологи советуют лишь тщательно проверять свои поступления, так как на этой неделе повышена вероятность технических ошибок.

Весы

Активность союзного Сатурна и Меркурия сделает начало недели достаточно прозаичным, но уже к середине недели начнут появляться ситуации, кардинально меняющие взгляд Весов на материальную сферу. По этой причине желательно остерегаться негативно настроенных людей, начиная от мошенников и заканчивая приятелями, которые любят повторять, что всем приходится туго и заработать на жизнь практически невозможно. Позитивный взгляд на будущее сейчас имеет первостепенное значение.

Скорпион

События текущей недели для представителей этого знака складываются так: на первый план выходит антагонист Меркурий. Динамика периода может подталкивать к поспешным и судьбоносным решениям, возможны значительные денежные убытки, но в определенные моменты получится ухватить удачу за хвост, а возможно даже изменить собственную жизнь. Гороскоп финансов не дает точных прогнозов, а значит, имеет смысл быть внимательнее, следить за знаками судьбы и ни при каких обстоятельствах не отвлекаться на мелочи. В сфере карьеры вероятно появление целого ряда ситуаций, который даст возможность повысить доход.

Стрелец

На начало сентября у Стрельцов появились необычные покровители, а именно — Юпитер и ретро-Нептун. Это указывает на то, что многие удачные события будут сформированы победами из прошлого. Представителям огненного знака планеты принесут гармоничный период, который пройдет под уклоном вверх: для успеха придется приложить немало усилий, в противном случае можно скатиться к самому началу. Поэтому астрологи советуют Стрельцам заранее, уже в начале недели, распланировать крупные денежные расходы и минимизировать любые незапланированные траты. Столь жесткая стратегия позволит не прогореть.

Козерог

С одной стороны, неделя обусловлена неоднозначным влиянием Марса в Деве, с другой — энергетикой удачно движущегося Меркурия, который буквально склонит денежную удачу в сторону Козерогов. В итоге люди, родившиеся под счастливой звездой, сумеют настоять на своем, не потратить лишнего и принять выгодное предложение, которое приведет к богатству уже к концу сентября. По финансовому гороскопу, это будет неделя смелых, решительных и активных действий. Пробивные способности и немало интересных возможностей затмят собой преграды. Чтобы дела шли только в гору, рекомендуем опробовать шепотки на деньги и удачу.

Водолей

Сатурн выходит из тени, а значит, возможностей для наращивания дохода будет предостаточно. Динамика наступающей недели может сменять приливы денег с отливами. Меркурий с 3 по 7 сентября может попытаться внести в жизнь представителей Водолея непредвиденные траты, но вряд ли его негатив сможет превозмочь целеустремленность Сатурна. Самое главное — не терять веры в себя, в противном случае доходы будут падать вслед за настроением. Чем амбициозней и позитивнее Водолеи будут, тем проще будет даваться успех. Поэтому аффирмации на деньги и процветание не будут лишними.

Рыбы