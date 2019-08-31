Дмитрий Нагиев поздравил сына с днем рождения и опубликовал его сногсшибательный снимок

Моё любимое хобби - делать вид, что понимаю чего ты хочешь в жизни. С днём рождения, сынок. Счастье есть. Я тебя люблю,

Кирилл сейчас активно снимается в кино (одна из последних картин с его участием - "Текст"), работает над театральными постановками (в иммерсионном шоу "Безликие" у сына Нагиева одна из главных ролей). Молодой человек получил образование в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.

В личной жизни Кирилла Нагиева тишь и гладь. Он уже много лет живет со своей сверстницей Юлией Мельниковой. Пара много путешествует вместе и практически не дает поводов для сплетен. В отличие от своего отца, Кирилл —верный мужчина, на которого можно всегда положиться. По крайней мере, так отзываются о нем друзья.