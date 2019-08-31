Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября 2019 года

Лев

Львов в самом конце рабочей недели может настичь апатия, но эффективная медитация снимет эту усталость и очистит разум от отрицательных эмоций. Звезды и планеты помогут правильно оценить любую ситуацию, посмотрев на нее со всех сторон. Приятное совпадение, но внимание и память тоже обострятся, поэтому избежать неурядиц в период со 2 по 8 число будет проще.

Самое главное для представителей этого Знака — не давать никому пустых обещаний и заняться выполнением своих обязанностей в начале недели. Пришла пора думать о других людях, ведь потом они отплатят той же монетой, когда обстановка не будет столь стабильной. Львов ожидают победы на всех фронтах, но для достижения целей придется потрудиться.

Дева

Практически всю неделю звезды будут очень активными и созидательными. Со вторника по субботу они не понадобятся, потому что удача улыбнется Девам практически во всех жизненных аспектах. На этой неделе нужно лишь сохранить стремления и желания, чтобы не терять время зря.

Астрологи советуют стать более активными в делах. Физический труд и упражнения помогут избавиться от агрессии и переживаний. Полезными станут прогулки на свежем воздухе, романтика, домашние дела, покупки. Неделя прекрасно подходит как для активного труда, так и для отдыха, отпуска, путешествия. Если излишества и могут принести какую-то пользу, то только сейчас.

Весы

Напористость Весов — не самый большой их талант. Этим людям в ближайшие семь дней удастся найти в себе нечто новое, какой-то совершенно необычный плюс. Звезды немного негативны, поэтому рисковать не стоит. Лучше полагаться на упорный труд и желание стать лучше. Самый необычный день недели — суббота. В первый выходной Вселенная может стать щедрой на подарки, но не факт, что они будут приятными.

Большие проблемы могут принести Весам окружающие люди с негативной энергетикой. Друзья, коллеги, родственники, вторая половинка и простые знакомые могут своими словами заставить Весов перестать верить в свой успех. Им необходимо проявить самодостаточность во всех сферах жизни.

Скорпион

Звезды очень стабильны сейчас, но могут сделать так, что Скорпионы станут более ленивыми и склонными к прокрастинации. Победить апатию помогут специальные заговоры. Лезть на рожон тоже не стоит — во многих случаях лучше побыть наблюдателями. Катализатором проблем могут стать риски и авантюры, которых также лучше избегать.

Скорпионы — яркие и необычные люди, которым стоит на эти семь дней временно побыть серыми мышками, чтобы не притягивать лишних проблем. Положительно на удаче и настроении отразится изменение образа, а также физическая активность, поездки. В подобные периоды лучше избегать проблем. Они будут настигать всюду, если не научиться решать всё самостоятельно, без помощи посторонних людей.

Стрелец