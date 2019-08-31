Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября 2019 года

Гороскоп на неделю поможет вам начать осень правильно. Это будет важное время для каждого из нас, поскольку лето осталось за бортом, и впереди виднеются большие энергетические изменения, пишет Dailyhoro.
Как бы грустно ни было прощаться с теплой порой, но не стоит забывать, что всегда всё происходит так, как нужно. Смена обстановки и начало осени — это отличный повод завершить какие-то дела и, разумеется, начать новые, так что держим голову выше и смелее смотрим в будущее.
Овен
У Овнов единственным источником негативной энергии могут стать окружающие люди, которые будут питать их сомнениями, страхами и иным негативом.В защите от такого воздействия помогут специальные обереги. Зато первая полноценная неделя сентября пройдет под эгидой спокойной и гармоничной энергетики звезд и планет, поэтому настроиться на нужный лад будет несложно.
Овнов ожидают семь размеренных дней, в которые можно начинать новые дела, полностью фокусироваться на семье, второй половинке либо на ее поисках. Жизненный путь Овнов будет пролегать через поиск самих себя. Многих представителей этого Знака ждут озарение и большая удача. Не станет лишней смена обстановки, которая поможет выбраться из рутины.
Телец
3, 4 и 8 сентября — не самые лучшие дни для рисков и авантюр, а также для начала новых дел. В эти дни энергетика планет будет негативной и деструктивной, поэтому придется сфокусироваться только на самом главном, ступив на путь максимальной ответственности. В остальные дни можно больше отдыхать и заниматься тем, что душе угодно. Главное — не унывать и не делиться негативными мыслями с окружающими.
В любви пришло время переходить от слов к действиям: Тельцам нужна встряска, взрыв эмоций. А в делах на работе астрологи рекомендуют проявлять больше хладнокровия. Самое время заняться тем, что важнее всего для самих Тельцов. Немного эгоизма никому не помешает. В дни деструктивной энергии звезд могут давать о себе знать вспышки ревности, так что лучше не провоцировать вторую половинку. Такие чувства и эмоцииразрушают здоровье и удачу.
Близнецы
Близнецам стоит заняться поисками мотивации. Благо, что энергия планет подойдет для этого наилучшим образом. С 3 по 7 число астрологи отмечают всплеск, который положительно скажется на всех делах Близнецов, начиная работой и заканчивая амурной сферой. Это идеальное время для покупок, для смены обстановки, поиска новых источников вдохновения.
Представителям этого Знака потребуется больше решительности, веры в себя и смелости. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют Близнецам совершать внеплановые изменения в своей жизни, но при этом соблюдать осторожность, потому что чрезмерная активность планет иногда приводит к некоторым проблемам.
Рак
Финансовая сфера для Раков станет основной и самой важной. Астрологи советуют бороться с вредными привычками, свойственными бедным людям. Успех рождается внутри нас, поэтому негативные мысли и страхи придется приструнить. В этом помогут близкие люди, друзья и личности, которые умеют дарить оптимизм.
В любовной сфере возможны дилеммы, с которыми необходимо справляться максимально быстро. Принимать решения можно на основе шестого чувства. Во вторник, среду или воскресенье лучше абстрагироваться от решения важных вопросов, занявшись домашними делами или простыми задачами на работе и в бизнесе. Ракам нужно сохранять невозмутимость.
Лев
Львов в самом конце рабочей недели может настичь апатия, но эффективная медитация снимет эту усталость и очистит разум от отрицательных эмоций. Звезды и планеты помогут правильно оценить любую ситуацию, посмотрев на нее со всех сторон. Приятное совпадение, но внимание и память тоже обострятся, поэтому избежать неурядиц в период со 2 по 8 число будет проще.
Самое главное для представителей этого Знака — не давать никому пустых обещаний и заняться выполнением своих обязанностей в начале недели. Пришла пора думать о других людях, ведь потом они отплатят той же монетой, когда обстановка не будет столь стабильной. Львов ожидают победы на всех фронтах, но для достижения целей придется потрудиться.
Дева
Практически всю неделю звезды будут очень активными и созидательными. Со вторника по субботу они не понадобятся, потому что удача улыбнется Девам практически во всех жизненных аспектах. На этой неделе нужно лишь сохранить стремления и желания, чтобы не терять время зря.
Астрологи советуют стать более активными в делах. Физический труд и упражнения помогут избавиться от агрессии и переживаний. Полезными станут прогулки на свежем воздухе, романтика, домашние дела, покупки. Неделя прекрасно подходит как для активного труда, так и для отдыха, отпуска, путешествия. Если излишества и могут принести какую-то пользу, то только сейчас.
Весы
Напористость Весов — не самый большой их талант. Этим людям в ближайшие семь дней удастся найти в себе нечто новое, какой-то совершенно необычный плюс. Звезды немного негативны, поэтому рисковать не стоит. Лучше полагаться на упорный труд и желание стать лучше. Самый необычный день недели — суббота. В первый выходной Вселенная может стать щедрой на подарки, но не факт, что они будут приятными.
Большие проблемы могут принести Весам окружающие люди с негативной энергетикой. Друзья, коллеги, родственники, вторая половинка и простые знакомые могут своими словами заставить Весов перестать верить в свой успех. Им необходимо проявить самодостаточность во всех сферах жизни.
Скорпион
Звезды очень стабильны сейчас, но могут сделать так, что Скорпионы станут более ленивыми и склонными к прокрастинации. Победить апатию помогут специальные заговоры. Лезть на рожон тоже не стоит — во многих случаях лучше побыть наблюдателями. Катализатором проблем могут стать риски и авантюры, которых также лучше избегать.
Скорпионы — яркие и необычные люди, которым стоит на эти семь дней временно побыть серыми мышками, чтобы не притягивать лишних проблем. Положительно на удаче и настроении отразится изменение образа, а также физическая активность, поездки. В подобные периоды лучше избегать проблем. Они будут настигать всюду, если не научиться решать всё самостоятельно, без помощи посторонних людей.
Стрелец
Старые проблемы, которые вызывают переживания, могут уйти навсегда. Для этого необходимо перестроиться на другую волну, позаботиться об очищении сознания от негативных программ и страхов. Самоанализ лишним не будет, но лучше пока не увлекаться им, потому что самокопания могут лишить Стрельцов удачи, уверенности в себе, привести к внутренним конфликтам.
На этой неделе планеты и звезды повысят харизму и обаяние людей этого Знака, поэтому им проще будет искать любовь. Тем же, кто находится в отношениях, лучше сфокусироваться на любимом человеке, семье, домашних делах. В решении проблем астрологи советуют проявлять последовательность и осторожность. Не нужно браться за все сразу.
Козерог
Представителям этого Знака эксперты рекомендуют прислушиваться и присматриваться ко всему, что происходит вокруг. От проблем спасет интуиция, предчувствие, личный опыт. Советы окружающих могут оказать деструктивное влияние на удачу и успех. Каждый свой день стоит начинать с теплых слов в адрес родных и близких. Также полезно будет избавиться от эгоизма.
Если удача уйдет, оставив Козерогов наедине со своими проблемами, то единственным способом ее вернуть будет позитивное мышление. Нужно натянуть улыбку и не показывать никому своего недовольства — пусть все думают, что все в порядке.
Водолей
Позитивные установки и аффирмации помогут Водолеям на этой неделе привлечь успех и удачу. Не совсем созидательное настроение звезд отрицательно скажется на мотивации этих людей. Аффирмации помогут исправить это положение. Нужно почаще себе говорить приятные слова и избегать неуверенности, страхов и самоупреков.
Любовь станет главной темой недели, так что представителям этого Знака предстоит сфокусировать все свое внимание на ней. Если не получается обрести свое счастье, можно сменить план действий и попробовать как-то по-другому искать вторую половику. Возможно, отличным шагом станет повышение оптимизма. Пусть все думают, что Водолеи свободны от негативных мыслей. Это им поможет произвести правильное впечатление на противоположный пол.
Рыбы
Неделя не совсем удачна для Рыб. Астрологи советуют не бежать впереди паровоза, а осторожно рассчитывать каждый свой шаг — только так получится сохранить баланс. Затруднения, задержки и неурядицы ожидаются в интеллектуальной сфере, в работе и в домашних делах. На выходных и 3-4 сентября планы могут рушиться под воздействием негативной энергии звезд и планет, так что придется продумывать их более тщательно.
В остальные дни лучше работать над собой. Астрологи рекомендуют быть осторожными с высказываниями и эмоциями, потому что окружающие будут не сразу прощать обиды. Из-за этого на горизонте могут появиться новые проблемы. Рыбам нужна расчетливость, осторожность и больше хитрости. Не стоит показывать свои истинные чувства окружающим.