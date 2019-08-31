Пользователи Сети раскритиковали наряд Любови Успенской

Очевидно, певица надеялась, что фолловеры оценят ее чувство стиля, однако они наоборот сочли костюм крайне неудачным. "В таком наряде нужно в деревню ехать, коров доить!" – написала одна из подписчиц. Нашлись, однако, и те, кому выбор Успенской показался приемлемым – эти "комментаторы" придерживаются мнения, что у каждого свое видение прекрасного.