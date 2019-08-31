Максим Галкин опубликовал фото Аллы Пугчевой в прозрачной юбке

Артистка облачена в вечернее платье черного цвета с прозрачной юбкой, из-под которой виднеются ее стройные ножки. Образ знаменитость дополнила балетками серебристого цвета.

Супруг Аллы Пугачевой решил не наряжаться. Максим Галкин выбрал для похода на мероприятие белую футболку и брюки в тон. Туфлям он предпочел кроссовки.

"Идем поздравлять друга с днем рождения. Пойдем – гульнем", – написал Максим. Судя по всему, знаменитости решили оторваться по полной.

Интернет-обыватели оценили модный образ Примадонны. Многие отмечали, чтоАлла Пугачева заметно похорошела рядом с молодым мужем. Фанаты довольны, что певица сменила платья-балахоны на более молодежные варианты.