Что мешает разбогатеть различным знакам Зодиака

Все мы стремимся к обеспеченной жизни, которая избавила бы нас от необходимости постоянно считать копейки и подарила возможность жить, ни в чем себе не отказывая. К слову, некоторые люди так и живут, но по статистике их абсолютное меньшинство. Большинство же трудится не покладая рук, но при этом не может похвастаться своим финансовым состоянием, пишет Клубер.
Почему так происходит? Астрологи говорят, что всему виной особенности характера, вызванные влиянием определенных планет. Каждому из нас что-то мешает разбогатеть, а что именно, расскажет знак Зодиака.
Овен
Напористый представитель огненной стихии, Овен всегда ставит перед собой самые высокие цели и в большинстве случаев добивается своего. Однако такие высокие амбиции не всегда способствуют обогащению. Дело в том, что Овен слишком самоуверенный знак, он редко кому доверяет и предпочитает работать в одиночку. А это заметно снижает шансы на успех. И даже если для своего грандиозного проекта подопечный Марса соберет команду, в процессе работы он часто ссорится и не слушает мудрых советов коллег. Задача развить свой бизнес и разбогатеть в этом случае выглядит практически невыполнимой.
Телец
Тельцы появляются на свет со жгучим желанием поймать за хвост «птицу удачи», и никогда ни в чем не нуждаться. Для этого они ищут себя в разных сферах, много работают и постоянно развиваются. Вот только нельзя сказать, что трудолюбие делает подопечных Венеры богатыми. Для того чтобы разбогатеть, помимо трудолюбия и невероятного упорства необходимо обладать властным характером, уметь мыслить крупными категориями и обладать долей авантюризма. Телец же постоянно действует с оглядкой, опасаясь потерять то, что заработал, и не рискуя без острой необходимости. Эти недостатки не позволяют ему войти в когорту богачей.
Близнецы
Являясь разносторонними людьми и увлекающимися натурами, Близнецы имеют множество шансов на успех, в том числе и в финансовом плане. К тому же они невероятно коммуникабельны и способны найти общий язык буквально с любым человеком. Что же мешает Близнецам разбогатеть? Возможно все дело в инфантильном характере. Управляемые Меркурием личности распыляются на несколько дел сразу, и редко когда доводят до конца хотя бы одно и них. К тому же им постоянно необходима искра, азарт, а если его нет, даже огромный бонус в виде безбедного существования не заставит Близнецов работать не покладая рук.
Рак
Раки – настоящие умницы, которые кропотливо и самоотверженно пытаются осуществить свою мечту и стать богатыми. Да и жизнь показывает, что эти люди имеют все шансы на успех. Но есть одна деталь, которая перечеркивает все их начинания. Оказывается, Раки совершенно не умеют распоряжаться деньгами. Эти люди – известные модники, готовые тратить на понравившиеся наряды баснословные деньги. Более того, когда у Рака есть деньги, он готов массово скупать самые ненужные вещи в мире. Все это мешает детям Луны вырасти в настоящих богатеев и красоваться в списке Форбс.
Лев
Лев – представитель стихии Огня, а значит, явный кандидат на обогащение. Правда и ему далеко не всегда везет с финансами. Всему виной авантюрный склад характера этого человека, который постоянно толкает его к рискованным вложениям и неправомерным действиям. Лев нетерпелив, он желает получить все и сразу, чтобы продемонстрировать окружающим свою деловую хватку. Вот только в большинстве случаев рискованные предприятия заканчиваются полным провалом и огромными долгами. Благо, Лев никогда не унывает, так как знает, что при любых обстоятельствах не останется без денег.
Дева
Потенциал представителей знака Дева говорит о том, что этот человек вполне мог бы замахнуться на большой денежный куш. Многостороннее развитие, основательность и повышенный уровень ответственности способствуют таким выводам. Однако на деле подопечные Меркурия редко добиваются высот в бизнесе и выстраивают успешную карьеру. Девам чрезвычайно сложно сработаться в коллективе и сплотить людей ради единой цели. Эти личности постоянно находят изъяны у своих коллег, и вечно читают нотации своим подопечным. Деву сложно удовлетворить, такой человек везде видит несовершенство, и этот фактор разрушает любые надежды на успех.
Весы
Обладая большим творческим потенциалом, Весы, тем не менее, редко достигают финансовых высот. Это ранимые личности, которые тяжело переносят критику и опускают руки, когда сталкиваются со сложностями. Более того, представителей знака Весы нельзя назвать гибкими и изворотливыми. Эти люди тяжело подстраиваются под предлагаемые обстоятельства и не очень любят учиться. Наконец, подопечные Венеры не умеют врать, а жизнь показывает, что без этого качества современный человек практически не имеет шансов на финансовое благополучие.
Скорпион
Невероятно амбициозный Скорпион делает все возможное, чтобы его мечта о богатстве стала реальностью. Ради своей цели он готов пойти даже на преступление или подлог. Правда, из-за непростого характера Скорпионы легко наживают врагов, а имея такое количество недоброжелателей очень трудно воплощать в жизнь свои бизнес идеи. Скажем также, что у Скорпиона своеобразный характер. Когда у этого человека все идет наперекосяк, это мотивирует его и заставляет работать с удвоенной силой. Но как только все успокаивается и входит в мирное русло, у подопечного Марса пропадает к работе всякий интерес. То есть, без постоянной мотивации Скорпион не заработает свой заветный миллион.
Стрелец
Стрелец – наименее амбициозный представитель стихии Огня. Это «человек-праздник», для которого наличие верных друзей гораздо важнее личного обогащения. Стрельцу ничего не стоит потратить все свои деньги на зажигательный отдых в хорошей компании или одолжить их своим друзьям. Что касается обогащения, то личности, управляемые Юпитером, имеют все шансы на то, чтобы стать финансовыми воротилами. Просто Стрельцы не желают тратить свою жизнь на рутинную работу. У них в голове развлечения, путешествия, сексуальные приключения и другие вещи, создающие гармонию и наполняющие жизнь радостью. А денег им нужно ровно столько, чтобы хватало на жизнь.
Козерог
Как и другие представители стихии Земли, Козероги мечтают о богатстве и безбедной жизни. Поэтому с ранних лет эти люди начинают заниматься накопительством. Более того, авантюрный склад характера постоянно подталкивает Козерога к аферам, позволяющим обогащаться за счет государства или других людей. Возможно поэтому вы не найдете бедного и нуждающегося в деньгах Козерога. Однако являясь человеком заносчивым и эгоистичным, Козерог имеет массу врагов и недоброжелателей, которые не только не помогают ему копить богатства но, по возможности, ставят палки в колеса.
Водолей
Водолеи из тех личностей, которые, в принципе, не думают об обогащении. Для них деньги – лишь средство для воплощения в жизнь своих планов, а потому зарабатывают подопечные Урана ровно столько, сколько им нужно для конкретного дела. Но даже если представители стихии Воздуха поставят себе цель обогатиться, им это вряд ли удастся. Дело в том, что Водолеи легко увлекаются азартными играми, а потому в любой момент могут проиграть в казино или покер все свои накопления. В общем, подопечный Урана не тот человек, который когда-нибудь станет олигархом.
Рыбы
Рыбы – неплохие стратеги, которые могут разработать прекрасный бизнес-план. Однако как только наступает время воплощать идеи в жизнь, начинаются проблемы. Подопечные Нептуна не уверены в себе, а потому если рядом не найдется находчивого партнера, который будет вселять уверенность в личностей данного знака, и на своем примере показывать, как нужно действовать, идеи так и останутся идеями. А еще Рыбы – легковерные романтики, которых легко обмануть и воспользоваться их доверчивостью. Очевидно, что обладателям такого характера сложно стать «акулами» бизнеса.