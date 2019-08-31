Что мешает разбогатеть различным знакам Зодиака

Дева

Потенциал представителей знака Дева говорит о том, что этот человек вполне мог бы замахнуться на большой денежный куш. Многостороннее развитие, основательность и повышенный уровень ответственности способствуют таким выводам. Однако на деле подопечные Меркурия редко добиваются высот в бизнесе и выстраивают успешную карьеру. Девам чрезвычайно сложно сработаться в коллективе и сплотить людей ради единой цели. Эти личности постоянно находят изъяны у своих коллег, и вечно читают нотации своим подопечным. Деву сложно удовлетворить, такой человек везде видит несовершенство, и этот фактор разрушает любые надежды на успех.

Весы

Обладая большим творческим потенциалом, Весы, тем не менее, редко достигают финансовых высот. Это ранимые личности, которые тяжело переносят критику и опускают руки, когда сталкиваются со сложностями. Более того, представителей знака Весы нельзя назвать гибкими и изворотливыми. Эти люди тяжело подстраиваются под предлагаемые обстоятельства и не очень любят учиться. Наконец, подопечные Венеры не умеют врать, а жизнь показывает, что без этого качества современный человек практически не имеет шансов на финансовое благополучие.

Скорпион

Невероятно амбициозный Скорпион делает все возможное, чтобы его мечта о богатстве стала реальностью. Ради своей цели он готов пойти даже на преступление или подлог. Правда, из-за непростого характера Скорпионы легко наживают врагов, а имея такое количество недоброжелателей очень трудно воплощать в жизнь свои бизнес идеи. Скажем также, что у Скорпиона своеобразный характер. Когда у этого человека все идет наперекосяк, это мотивирует его и заставляет работать с удвоенной силой. Но как только все успокаивается и входит в мирное русло, у подопечного Марса пропадает к работе всякий интерес. То есть, без постоянной мотивации Скорпион не заработает свой заветный миллион.

Стрелец

Стрелец – наименее амбициозный представитель стихии Огня. Это «человек-праздник», для которого наличие верных друзей гораздо важнее личного обогащения. Стрельцу ничего не стоит потратить все свои деньги на зажигательный отдых в хорошей компании или одолжить их своим друзьям. Что касается обогащения, то личности, управляемые Юпитером, имеют все шансы на то, чтобы стать финансовыми воротилами. Просто Стрельцы не желают тратить свою жизнь на рутинную работу. У них в голове развлечения, путешествия, сексуальные приключения и другие вещи, создающие гармонию и наполняющие жизнь радостью. А денег им нужно ровно столько, чтобы хватало на жизнь.

Козерог

Как и другие представители стихии Земли, Козероги мечтают о богатстве и безбедной жизни. Поэтому с ранних лет эти люди начинают заниматься накопительством. Более того, авантюрный склад характера постоянно подталкивает Козерога к аферам, позволяющим обогащаться за счет государства или других людей. Возможно поэтому вы не найдете бедного и нуждающегося в деньгах Козерога. Однако являясь человеком заносчивым и эгоистичным, Козерог имеет массу врагов и недоброжелателей, которые не только не помогают ему копить богатства но, по возможности, ставят палки в колеса.

Водолей

Водолеи из тех личностей, которые, в принципе, не думают об обогащении. Для них деньги – лишь средство для воплощения в жизнь своих планов, а потому зарабатывают подопечные Урана ровно столько, сколько им нужно для конкретного дела. Но даже если представители стихии Воздуха поставят себе цель обогатиться, им это вряд ли удастся. Дело в том, что Водолеи легко увлекаются азартными играми, а потому в любой момент могут проиграть в казино или покер все свои накопления. В общем, подопечный Урана не тот человек, который когда-нибудь станет олигархом.

Рыбы