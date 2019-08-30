Меган Маркл собирается вернуться в кино

В СМИ появилась информация о том, что Меган уже начала присматривать для себя подходящий сценарий. Есть вероятность, что она выберет роль в историческом или документальном фильме. Кроме того, Маркл думает о том, чтобы в дальнейшем еще и стать продюсером.

Что думает об этом ее супруг, сказать сложно. Одни уверяют, что принц Гарри во всем поддерживает жену, считает ее чуть ли не лучшей актрисой современности и не хочет, чтобы она похоронила свой талант. А вот другие эксперты уверяют, что Гарри против того, чтобы Меган вернулась на съемочную площадку, из-за банальной ревности.