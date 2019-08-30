Петросяна и его молодую помощницу впервые сфотографировали вместе на мероприятии

Фотографии артиста и его помощницы были сделаны на закрытии музыкального конкурса "Новая Волна" в Сочи. Евгений Ваганович и Татьяна сидят рядом в зрительном зале. На снимках, которые опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram портал Dni.ru, можно увидеть, что Петросян выглядит очень радостным и счастливым, а вот Брухунова улыбается очень сдержанно.