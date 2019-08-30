Пт, 30.08.2019
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Петросяна и его молодую помощницу впервые сфотографировали вместе на мероприятии

Евгений Петросян

ФОТО: Krasilnikov Stanislav / ITAR-TASS

Юмориста Евгения Петросяна и его молодую помощницу Татьяну Брухунову впервые сфотографировали вместе на мероприятии. До этого они вместе были запечатлены лишь на снимках, сделанных папарацци, пишут Аргументы.

Фотографии артиста и его помощницы были сделаны на закрытии музыкального конкурса "Новая Волна" в Сочи. Евгений Ваганович и Татьяна сидят рядом в зрительном зале. На снимках, которые опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram портал Dni.ru, можно увидеть, что Петросян выглядит очень радостным и счастливым, а вот Брухунова улыбается очень сдержанно.

Многие обратили внимание на яркие наряды Евгения Вагановича и Татьяны: юморист выбрал для посещения концерта рубашку в цветную полоску, синие брюки и красные подтяжки, а его помощница отдала предпочтение пестрому платью с рюшами.

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