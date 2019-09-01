Гороскоп Павла Глобы на сентябрь 2019 года

Мир любви для людей этого знака изменится в лучшую сторону. Даже если проблемы будут подстерегать Скорпионов на каждом шагу, нельзя просто выйти из игры, уединяться, хандрить. Ссоры или разногласия бывают у всех пар, друзей, родственников и коллег. Человека определяет во многом то, как он может справляться со своей импульсивностью.

Стрелец

У Стрельцов наступает время, когда определяющую роль в становлении удачи играют мысли и уверенность в себе. Существует как минимум пять негативных установок, которые разрушают отношения. Нельзя допускать появления таких мыслей, потому что это будет очень хороший период для совместных дел, общения и начала новой главы в отношениях. Негатив повредит и тем, кто пока находится в поисках любви.

Финансовые операции, покупки и работу можно не приостанавливать, потому что этот период хорош для принятия важных решений. Энергетика планет и звезд обострит творческие способности и интуицию Стрельцов, наделив их удачей. Стоит помнить и об отдыхе. Часть денег желательно потратить на получение новых эмоций или развлечения. Это идеальное время для физической и интеллектуальной активности.

Козерог

В сентябре представителей этого знака Зодиака ожидает встреча с непростым выбором. Неуверенность и нервозность усугубят обстановку, поэтому лучше не перенапрягаться, не перегружать себя работой. В сентябре можно узнать что-то важное о себе, провести глубокий самоанализ. Трудности покажут Козерогам их слабые стороны, и после 18 числа, когда ситуация изменится в лучшую сторону, важно заняться своими уязвимыми местами.

Звезды советуют задуматься о том, как перестать злиться и избавиться от обид и предрассудков. Сейчас все негативные мысли будут лишним грузом, который тянет ко дну и не позволяет идти дальше. В финансовых делах Козерогам лучше опираться на осторожность, быть собой, доверять своим принципам и шестому чувству.

Водолей

Водолеям стоит научиться распознавать знаки судьбы. Счастье в сентябре будет скрыто среди различных мелочей, которые заметить порой не так уж и просто. Представителям этого знака рекомендуется развить внимательность.

С 18 сентября начнется период большой удачи, особенно в амурной сфере. Можно будет смело планировать совместные дела на будущее и назначать романтические свидания на конец месяца. Поиски любви тоже увенчаются успехом, если Водолеи станут достаточно открытыми и общительными. Любые сомнения и скептицизм отразятся на результатах, поэтому нужно поверить в себя.

Рыбы

Рыбам звезды и планеты советуют творить добро в сентябре, быть открытыми и готовыми протянуть руку помощи. Сильные заговоры помогут представителям этого знака остаться на волне удачи в трудный период — с 1 по 13 сентября. С 14 числа для Рыб настанет время успеха, потому что энергетика планет и звезд будет более гармоничной. В первой половине месяца придется проявить осторожность.