Гороскоп Павла Глобы на сентябрь 2019 года

Павел Глоба — один из самых популярных астрологов. Его прогноз на сентябрь полон позитива и полезных советов для каждого знака Зодиака. Эти рекомендации помогут вам преуспеть в любви, делах и работе.
Сентябрь — замечательный месяц, даже если мы еще не свыклись до конца с мыслью о том, что лето осталось позади. Но любой конец — это всегда начало чего-то другого. В данном случае речь идет об осени, и сентябрь обещает быть довольно размеренным для большинства знаков Зодиака. Помните о пяти вещах, которые приводят к появлению черной полосы и неудач. Избегайте их, чтобы продолжить свой путь к победе.
Овен
У Овнов ожидается очень стабильный месяц. В сентябре у них будет много времени для самоанализа, упорного труда и любовных приключений. С 23 сентября представителям этого знака необходимо будет сфокусироваться на личных делах и забыть на время об окружающих, так как планеты и звезды станут немного менее позитивными, но до этого момента лучше сохранять активность.
Финансовая сфера и сфера работы станут основными в начале сентября. Избавиться от возможных проблем с деньгами помогут три полезных способа. В амурных делах Овнам определенно повезет, так что лучше почаще обращать внимание на просьбы о помощи со стороны второй половинки. Планеты могут лишить Овнов удачи, если те станут проявлять эгоизм.
Телец
С 14 сентября начнется период большой удачи и энергетического расцвета планет. Единственное, что может помешать Тельцам достичь успеха — это негативные программы, сомнения и страхи. Избавиться от всего этого поможет специальная медитация. Также полезно будет прислушиваться к советам близких людей, второй половинки и лучших друзей.
Близнецы
До 13 числа включительно энергетика планет будет очень созидательной и гармоничной. Это значит, что в первой половине месяца Близнецам улыбнется удача. С 14 числа можно пользоваться десятью приемами, которые помогут усилить энергетику и пережить период творческого и любовного застоя. В конце первого месяца осени желательно не давать волю чувствам и страхам.
Не стоит часто скромничать: пришло время подумать о себе и своей семье, о будущем и благополучии близких. Период идеален для покупок, приобретения подарков, развлечений, смены обстановки и путешествий. Это идеальный месяц для финансовой активности, вложения средств, смены работы и подписания важных бумаг.
Рак
Звезды говорят, что в сентябре Ракам лучше не действовать из эгоистических соображений. Они советуют быть щедрыми и добрыми, особенно в периоды слабости планет — с 1 по 12 и с 25 по 30 число. В начале и в конце месяца Ракам нужно будет больше отдыхать и не рисковать лишний раз, общаясь с агрессивными людьми или хватаясь за невыполнимые задачи. Планы могут рушиться безо всякой причины.
Лев
Время динамики прошло: теперь у Львов наступает размеренный и спокойный этап в жизни, так что сентябрь лучше потратить на домашние дела, на близких людей, отдых и развлечения, любовь и романтику. Это прекрасный период для новых знакомств и начала отношений, потому что спокойные звезды и планеты не позволят эмоциям затуманить разум и влюбиться не в того человека.
Из-за спокойствия планет может периодически наступать время апатии и пустых переживаний. Справиться с этим Львам поможет методика холотропного дыхания. Лучше отдохнуть как следует от сложных дел. В идеале этим людям можно взять отпуск, особенно в конце сентября, когда планеты станут немного негативными и непредсказуемыми.
Дева
Девам необходимо в сентябре посмотреть на всё с другой стороны. Возможно, даже прошлые ошибки и неудачи пойдут в это время на пользу. Большой успех в работе и в любви станет источником новых обязанностей и обязательств. В сентябре лучше не забывать о том, кто был рядом в трудные моменты: пришло время вернуть должок, отплатив людям добром.
Первый месяц осени идеально подходит для общения с приятными людьми и для новых знакомств. До 13 числа включительно поиски второй половинки будут проходить на ура. Далее могут появиться некоторые затруднения из-за снижения самооценки, потери уверенности, плохого настроения. Улучшить его за неделю помогут три полезные практики, которыми лучше воспользоваться заранее — в самом начале периода.
Весы
В остальных сферах Весам стоит хвататься за любую возможность. Пора посвятить как можно больше времени труду, делам, обязанностям по дому и на работе. Возможны внушительные денежные поступления, повышения, удачные сделки. Звезды советуют доверять только самим себе в сентябре, потому что люди могут стать черствыми и злыми.
Скорпион
Сентябрь станет очень продуктивным и спокойным месяцем для Скорпионов. Самостоятельность, стремление к получению новых знаний и сильные заговоры на везение сыграют положительную роль в приобретении успеха. Останавливаться на достигнутом сейчас попросту нельзя. Скорпионы могут воплотить любые свои мечты в реальность. Так что лучше нажать на педаль газа сильнее.
Мир любви для людей этого знака изменится в лучшую сторону. Даже если проблемы будут подстерегать Скорпионов на каждом шагу, нельзя просто выйти из игры, уединяться, хандрить. Ссоры или разногласия бывают у всех пар, друзей, родственников и коллег. Человека определяет во многом то, как он может справляться со своей импульсивностью.
Стрелец
У Стрельцов наступает время, когда определяющую роль в становлении удачи играют мысли и уверенность в себе. Существует как минимум пять негативных установок, которые разрушают отношения. Нельзя допускать появления таких мыслей, потому что это будет очень хороший период для совместных дел, общения и начала новой главы в отношениях. Негатив повредит и тем, кто пока находится в поисках любви.
Финансовые операции, покупки и работу можно не приостанавливать, потому что этот период хорош для принятия важных решений. Энергетика планет и звезд обострит творческие способности и интуицию Стрельцов, наделив их удачей. Стоит помнить и об отдыхе. Часть денег желательно потратить на получение новых эмоций или развлечения. Это идеальное время для физической и интеллектуальной активности.
Козерог
Звезды советуют задуматься о том, как перестать злиться и избавиться от обид и предрассудков. Сейчас все негативные мысли будут лишним грузом, который тянет ко дну и не позволяет идти дальше. В финансовых делах Козерогам лучше опираться на осторожность, быть собой, доверять своим принципам и шестому чувству.
Водолей
Водолеям стоит научиться распознавать знаки судьбы. Счастье в сентябре будет скрыто среди различных мелочей, которые заметить порой не так уж и просто. Представителям этого знака рекомендуется развить внимательность.
С 18 сентября начнется период большой удачи, особенно в амурной сфере. Можно будет смело планировать совместные дела на будущее и назначать романтические свидания на конец месяца. Поиски любви тоже увенчаются успехом, если Водолеи станут достаточно открытыми и общительными. Любые сомнения и скептицизм отразятся на результатах, поэтому нужно поверить в себя.
Рыбы
Рыбам звезды и планеты советуют творить добро в сентябре, быть открытыми и готовыми протянуть руку помощи. Сильные заговоры помогут представителям этого знака остаться на волне удачи в трудный период — с 1 по 13 сентября. С 14 числа для Рыб настанет время успеха, потому что энергетика планет и звезд будет более гармоничной. В первой половине месяца придется проявить осторожность.
Во второй половине сентября необходимо расслабиться и наслаждаться всем происходящим вокруг. Можно научиться находить во всем свои плюсы, не обращая внимание на какие-то неурядицы. Это время легкости, веселья, развлечений и получения ярких эмоций, которые будут греть душу всю оставшуюся осень.