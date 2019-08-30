«Мания величия налицо»: Лобода в образе Девы Марии взбесила народ

«Завтра на всех цифровых площадках. Ждете???» — вопросила звезда и показала образ, который она «примерила» для исполнения этой песни.

Вид Лободы — с нимбом над головой и одухотворенным лицом, в сияющих одеждах, на фоне облаков — озадачил подписчиков. Самые преданные поклонники, конечно, остались довольны: «Светуня, ты супер!!!», «Светлана Иисусовна услышала наши молитвы». Но многие считают, что певица слишком много о себе возомнила.

«По-моему, это уже слишком, мания величия налицо!», «Сделали из нее Божью Матерь, прости меня Господи!», «Перебор, зазвездилась», «Тоже мне богиня», «Мне кажется, слишком уж пафосно. На троне еще нужно уметь удержаться» — такие комментарии оставляли возмущенные пользователи.

Напомним, сама Примадонна дала согласие на исполнение своего хита Светланой Лободой. С этой песней белокурая украинка выступила на фестивале «Новая волна». Уже там она вышла на сцену в образе Девы Марии (как показалось многим зрителям) и вызвала бурю эмоций у публики. Одни восхитились креативностью, другие посчитали, что Лобода банально «не доросла» до таких заявлений.