Фото: Мартин Репински появился на гриль-вечеринке с новой возлюбленной

Политик Мартин Репински (33) появился в среду на празднике правящего союза, посвященного окончанию лета, вместе со своей новой возлюбленной Екатериной Васильевой (29).
На фото видно, что член Центрийской партии и Рийгикогу появился на празднике не один, а в компании своей новой возлюбленной Екатерины, которая сидела рядом с ним.
В начале этого года стали ходить сплетни о том, что семья Репинских планирует развестись. Одной из причин этого называли Екатерину Васильеву - прекрасную коллегу Мартина из городского собрания Йыхви, с которой он якобы проводил все больше времени как на работе, так и вне ее.
Тогда и Мартин, и Сирет утверждали, что это не правда. Однако в начале июля стало известно, что пара все-таки разводится.
В начале августа Сирет Котка-Репински выставила на продажу их общую квартиру в Йыхви.
Члена Центрийской партии и Рийгикогу Сирет и Мартин поженились 30 апреля 2017 года в Нарве. В октябре того же года у пары родился сын.