Фото: Мартин Репински появился на гриль-вечеринке с новой возлюбленной

На фото видно, что член Центрийской партии и Рийгикогу появился на празднике не один, а в компании своей новой возлюбленной Екатерины, которая сидела рядом с ним.

В начале этого года стали ходить сплетни о том, что семья Репинских планирует развестись. Одной из причин этого называли Екатерину Васильеву - прекрасную коллегу Мартина из городского собрания Йыхви, с которой он якобы проводил все больше времени как на работе, так и вне ее.

Тогда и Мартин, и Сирет утверждали, что это не правда. Однако в начале июля стало известно, что пара все-таки разводится.

В начале августа Сирет Котка-Репински выставила на продажу их общую квартиру в Йыхви.