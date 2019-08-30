Пт, 30.08.2019
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  • Фото: Мартин Репински появился на гриль-вечеринке с новой возлюбленной

Фото: Мартин Репински появился на гриль-вечеринке с новой возлюбленной

Политик Мартин Репински (33) появился в среду на празднике правящего союза, посвященного окончанию лета, вместе со своей новой возлюбленной Екатериной Васильевой (29).

На фото видно, что член Центрийской партии и Рийгикогу появился на празднике не один, а в компании своей новой возлюбленной Екатерины, которая сидела рядом с ним.

В начале этого года стали ходить сплетни о том, что семья Репинских планирует развестись. Одной из причин этого называли Екатерину Васильеву - прекрасную коллегу Мартина из городского собрания Йыхви, с которой он якобы проводил все больше времени как на работе, так и вне ее.

Тогда и Мартин, и Сирет утверждали, что это не правда. Однако в начале июля стало известно, что пара все-таки разводится.

В начале августа Сирет Котка-Репински выставила на продажу их общую квартиру в Йыхви.

Члена Центрийской партии и Рийгикогу Сирет и Мартин поженились 30 апреля 2017 года в Нарве. В октябре того же года у пары родился сын.

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