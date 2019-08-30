Прогноз эстонского астролога: для каких знаков Зодиака сентябрь станет особенным?
Практикующий астролог из Таллинна Кристина Иванова специально для портала Limon.ee рассказала, чего ожидать каждому знаку Зодиака в первый месяц осени.
Овен
Начало осени у представителей самого энергичного знака Зодиака будет связано с необыкновенной вовлеченностью в рабочие процессы.
Это лучший период в году, чтобы менять рабочее место и вливаться в новый коллектив.
Овнам-ученикам и Овнам-студентам будут легко даваться даже самые сложные дисциплины. Имейте в виду, что сентябрь хорошо подходит для того, чтобы обращаться к врачам. У вас есть шанс найти по-настоящему хорошего специалиста.
Конфликтные дни: 10 и 14
Удачные дни: 2, 3, 8, 9, 19
Телец
Для Тельцов сентябрь станет бархатным сезоном этого года. В первые две недели сентября вы будете особенно чувствительно относиться к вопросам, связанными с романтическими отношениями и с детьми. Старайтесь гасить свою тревожность и не придираться к мелочам. Особенно продуктивным этот месяц будет для Тельцов, связанных с искусством или творчеством.
Вторая половина месяца обещает много романтики, неожиданных встреч и настоящей гармонии души.
Конфликтные дни: 1, 14
Удачные дни: 6, 8, 20
Близнецы
Дорогие Близнецы, первый осенний месяц подтолкнет вашу деятельную натуру к занятиям, связанным с благоустройством родного дома и укреплению семейных уз. Возможны прибавления в семействе! Некоторые из вас могут сделать выгодные вложения в сферу недвижимости.
Обратите внимание на долгосрочные проекты, которые появятся в сентябре. В будущем вы сможете получить от них весомую прибыль. Этот месяц благоволит новым начинаниям, поэтому используйте этот шанс!
Конфликтные дни: 16, 22, 26, 28
Удачные дни: 1, 5, 20, 24
Рак
В этом месяце ваши коммуникативные способности будут на высоте. Особенно повезет тем Ракам, которые начинают процессы, связанные с любым обучением. Ваши сильные качества сентября: гибкость, коммуникабельность и умение филигранно разрешить даже самые запутанные вопросы. А еще в этом месяце полезно расширять свой кругозор и отправляться в деловые или развлекательные поездки.
Конфликтные дни: 1, 5, 14
Удачные дни: 7, 12, 18, 19
Лев
Львы будут сосредоточены на теме финансов. Некоторые из вас получат весомую прибыль или долгожданный кредит. Но и желание незапланированных трат будет в сентябре высоко. Старайтесь быть осмотрительными и не проявлять свою знаменитую щедрость нерационально. Это хороший месяц для долгосрочных инвестиций, но проекты должны быть связаны с очень «земными» вещами: строительством, производством товаров или фармацевтикой.
Конфликтные дни: 8, 26
Удачные дни: 13, 19
Дева
Уважаемые Девы, приготовьтесь к самому насыщенному периоду этого года. Вам уготовлена главная партия в зодиакальном оркестре. Это лучший месяц для самопрезентации, а также для смены имиджа и гардероба. Инвестируйте в себя как можно больше количество времени и ресурсов. Не стесняйтесь заявлять о своих желаниях дома и на работе. Наконец настал долгожданный момент вознаграждения предпринятых ранее усилий.
Конфликтные дни: 16, 22, 26, 28
Удачные дни: 1, 5, 20, 24
Весы
Первую половину сентября лучше посвятить заботе о своем ментальном и физическом равновесии. Ваша активность будет несколько снижена, поэтому не упустите возможность остаться наедине со своими мыслями и отдохнуть. Вторая половина месяца будет насыщена событиями, связанными с профессиональной реализацией. Не бойтесь своих амбиций. Вторая половина сентября дана для претворения в жизнь ваших самых честолюбивых планов и желаний!
Конфликтные дни: 1, 14
Удачные дни: 6, 8, 20
Скорпион
Чем больше вы будете находиться в центре внимания в первой половине месяца, тем больше у вас будет шансов завести приятные и полезные знакомства! Непременно уделите время друзьям и не отказывайтесь от посещения светских мероприятий. Последние десять дней месяца посвятите поиску душевного равновесия и берегите свое здоровье от физических перегрузок.
Конфликтные дни: 10, 14
Удачные дни: 6, 13, 18
Стрелец
Милые Стрельцы, готовьтесь в первой половине месяца принимать важные решения и стремиться как можно ярче продемонстрировать свои сильные качества перед людьми вышестоящими. Первая половина месяца подходит для того, чтобы заниматься оформлением важных документов и обращаться с просьбами в государственные инстанции или к начальству. Вторая половина сентября обещает много приятных встреч с друзьями и перспективных знакомств.
Конфликтные дни: 2, 8, 11, 13
Удачные дни: 16, 23, 24, 28
Козерог
Первая половина месяца как никогда подходит для путешествий и начала обучения. Отправляясь в отпуск, возьмите книгу, которую давно хотели прочесть. Любые знания, полученные в этот период, непременно вас обогатят.
Вторая половина сентября ждет от вас активного участия в рабочих процессах. Некоторые неженатые Козероги наконец примут решение официально оформить отношения.
С 15 сентября и до середины октября начнется прекрасный период для празднования торжественных событий и оформления долгосрочного партнерства.
Конфликтные дни: 22, 25
Удачные дни: 1, 5, 7, 9, 10
Водолей
Первую половину сентября свободолюбивые Водолеи будет искать всевозможных приключений. Кто-то из вас получит экстремальные эмоции на работе, а кто-то может очутиться в эпицентре внезапно вспыхнувшей страсти.
Если кто-то из вас не успел съездить в отпуск, то смело отправляйтесь в путешествие после 15 сентября. А тех, кто останется дома ждут приятные известия издалека.
Конфликтные дни: 24
Удачные дни: 7, 12, 22, 26
Рыбы
Дорогие Рыбы, сентябрь обещает быть для вас самым романтическим месяцем в году, если только вы приложите немного усилий. Неженатые рыбы могут встретить в этом месяце свою любовь, а женатые добавить взаимопонимания и гармонии в уже созданные отношения. Первые две недели месяца подходят для примирения тех, кто находится в ссоре.
Стремитесь оказаться в нужном месте в нужный час. Держите сердце открытым для нежных чувств.
Конфликтные дни: 4, 6, 10, 14
Удачные дни: 18, 23