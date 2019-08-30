Прогноз эстонского астролога: для каких знаков Зодиака сентябрь станет особенным?

Овен

Начало осени у представителей самого энергичного знака Зодиака будет связано с необыкновенной вовлеченностью в рабочие процессы.

Это лучший период в году, чтобы менять рабочее место и вливаться в новый коллектив.

Овнам-ученикам и Овнам-студентам будут легко даваться даже самые сложные дисциплины. Имейте в виду, что сентябрь хорошо подходит для того, чтобы обращаться к врачам. У вас есть шанс найти по-настоящему хорошего специалиста.

Конфликтные дни: 10 и 14

Удачные дни: 2, 3, 8, 9, 19

Телец

Для Тельцов сентябрь станет бархатным сезоном этого года. В первые две недели сентября вы будете особенно чувствительно относиться к вопросам, связанными с романтическими отношениями и с детьми. Старайтесь гасить свою тревожность и не придираться к мелочам. Особенно продуктивным этот месяц будет для Тельцов, связанных с искусством или творчеством.

Вторая половина месяца обещает много романтики, неожиданных встреч и настоящей гармонии души.

Конфликтные дни: 1, 14

Удачные дни: 6, 8, 20

Близнецы

Дорогие Близнецы, первый осенний месяц подтолкнет вашу деятельную натуру к занятиям, связанным с благоустройством родного дома и укреплению семейных уз. Возможны прибавления в семействе! Некоторые из вас могут сделать выгодные вложения в сферу недвижимости.

Обратите внимание на долгосрочные проекты, которые появятся в сентябре. В будущем вы сможете получить от них весомую прибыль. Этот месяц благоволит новым начинаниям, поэтому используйте этот шанс!

Конфликтные дни: 16, 22, 26, 28

Удачные дни: 1, 5, 20, 24

Рак

В этом месяце ваши коммуникативные способности будут на высоте. Особенно повезет тем Ракам, которые начинают процессы, связанные с любым обучением. Ваши сильные качества сентября: гибкость, коммуникабельность и умение филигранно разрешить даже самые запутанные вопросы. А еще в этом месяце полезно расширять свой кругозор и отправляться в деловые или развлекательные поездки.

Конфликтные дни: 1, 5, 14

Удачные дни: 7, 12, 18, 19

Лев

Львы будут сосредоточены на теме финансов. Некоторые из вас получат весомую прибыль или долгожданный кредит. Но и желание незапланированных трат будет в сентябре высоко. Старайтесь быть осмотрительными и не проявлять свою знаменитую щедрость нерационально. Это хороший месяц для долгосрочных инвестиций, но проекты должны быть связаны с очень «земными» вещами: строительством, производством товаров или фармацевтикой.

Конфликтные дни: 8, 26

Удачные дни: 13, 19

Дева

Уважаемые Девы, приготовьтесь к самому насыщенному периоду этого года. Вам уготовлена главная партия в зодиакальном оркестре. Это лучший месяц для самопрезентации, а также для смены имиджа и гардероба. Инвестируйте в себя как можно больше количество времени и ресурсов. Не стесняйтесь заявлять о своих желаниях дома и на работе. Наконец настал долгожданный момент вознаграждения предпринятых ранее усилий.

Конфликтные дни: 16, 22, 26, 28

Удачные дни: 1, 5, 20, 24

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