Мы счастливы! Очаровательную Таню Михайлову-Саар вновь будут показывать по телевизору

Недавно стало известно, что очаровательная певица Таня Михайлова-Саар тоже примет участие в новом сезоне программы в качестве члена жюри. Другие члены жюри пока держатся в строжайшем секрете. Кто же они? Таня намекает в своем видео!

Главный приз - не только всеэстонская слава и зрительская симпатия, но и 10 000 евро.