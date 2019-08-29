Мы счастливы! Очаровательную Таню Михайлову-Саар вновь будут показывать по телевизору

Уже в октябре в эфир телеканала TV3 выходит новый сезон полюбившегося жителям Эстонии шоу пародий на эстонских знаменитостей - «Su nägu kõlab varsti tuttavalt». В программе могут участвовать все, кто умеет пародировать знаменитых эстонских артистов и их песни.
Недавно стало известно, что очаровательная певица Таня Михайлова-Саар тоже примет участие в новом сезоне программы в качестве члена жюри. Другие члены жюри пока держатся в строжайшем секрете. Кто же они? Таня намекает в своем видео!
Главный приз - не только всеэстонская слава и зрительская симпатия, но и 10 000 евро.
По словам артистки, с ней в жюри будут двое мужчин, с одним из них певица познакомилась 16 лет назад, а у другого очень интересные взгляды на жизнь.