Чт, 29.08.2019
Клип эстонского стриптизера Марко Тасане набирает популярность в Сети СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Мы счастливы! Очаровательную Таню Михайлову-Саар вновь будут показывать по телевизору

Мы счастливы! Очаровательную Таню Михайлову-Саар вновь будут показывать по телевизору

Таня Михайлова-Саар

ФОТО: Madis Sinivee

Уже в октябре в эфир телеканала TV3 выходит новый сезон полюбившегося жителям Эстонии шоу пародий на эстонских знаменитостей - «Su nägu kõlab varsti tuttavalt». В программе могут участвовать все, кто умеет пародировать знаменитых эстонских артистов и их песни. 

Недавно стало известно, что очаровательная певица Таня Михайлова-Саар тоже примет участие в новом сезоне программы в качестве члена жюри. Другие члены жюри пока держатся в строжайшем секрете. Кто же они? Таня намекает в своем видео! 

Главный приз - не только всеэстонская слава и зрительская симпатия, но и 10 000 евро. 

По словам артистки, с ней в жюри будут двое мужчин, с одним из них певица познакомилась 16 лет назад, а у другого очень интересные взгляды на жизнь. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ