В Таллинне закрылся салон красоты, в котором женщина отдала за испорченную прическу 800 евро

Kuuuurija рассказала историю женщины, которая решила нарастить волосы у парикмахера Яаники, но поход в салон красоты обернулся для клиентки настоящим кошмаром.

«Этот салон закрылся и я слышала, что Яаника теперь принимает клиентов на дому», - написали в передачу.

Катрин Луст обратилась к парикмахеру напрямую с вопрос: «Действительно ли салон закрыт?»

«Я была в недельном отпуске и у меня по-прежнему много клиентов. Но теперь я отдыхаю дальше!» - ответила мастер. На вопрос о том, закрылся ли салон на улице Кентманни окончательно, ответа не последовало.