Чт, 29.08.2019
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  • В Таллинне закрылся салон красоты, в котором женщина отдала за испорченную прическу 800 евро

В Таллинне закрылся салон красоты, в котором женщина отдала за испорченную прическу 800 евро

Парикмахер. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Marko Saarm / Sakala / Scanpix

В середине августа в редакцию передачи Kuuuurija обратилась женщина и сообщила, что скандальный салон красоты на улице Кентманни в Таллинне закрылся. Именно о нем была передача весной

Kuuuurija рассказала историю женщины, которая решила нарастить волосы у парикмахера Яаники, но поход в салон красоты обернулся для клиентки настоящим кошмаром.

«Этот салон закрылся и я слышала, что Яаника теперь принимает клиентов на дому», - написали в передачу. 

Катрин Луст обратилась к парикмахеру напрямую с вопрос: «Действительно ли салон закрыт?»

«Я была в недельном отпуске и у меня по-прежнему много клиентов. Но теперь я отдыхаю дальше!» - ответила мастер. На вопрос о том, закрылся ли салон на улице Кентманни окончательно, ответа не последовало. 

Авторы программы желают Яанике удачи и надеются, что клиенты не потеряют своего парикмахера. 

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