29 августа – 19 сентября: время перемен для трех знаков Зодиака

Астрологи утверждают, что период с конца августа и до 19 сентября будет переполнен хорошей энергетикой, а три знака Зодиака ощутят перемены к лучшему в своей жизни.

Весы получат возможность раскрыть свои скрытые таланты, это поможет повысить внутреннюю самооценку и подавить в себе губительное чувство неуверенности в правильности своих действий. Весы смогут действовать по-своему, не будут ждать подсказки окружающих, а их уверенность очень благоприятно повлияет на рабочую сферу. Постепенно они улучшат свое положение в карьере, в личной жизни и почувствуют настоящий вкус счастья.

Денежные трудности, которые напрягали Дев, решатся, им удастся найти способ, чтобы воплотить свои новые начинания в стабильный заработок. Девы ощутят резкий подъем доходов, возможно, что именно в это время они впустят в свою жизнь новые интересные моменты, которые улучшат их душевное состояние.