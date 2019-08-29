Самые глупые знаки Зодиака среди женщин

Скорпион

Третье место в рейтинге по праву занимают леди-Скорпионы. Они оказались тут из-за психо-эмоциональной неустойчивости. Порой эмоции так «накрывают» представительниц знака, что они теряют всякую связь с реальностью.

Эти дамы способны убежать из дома из-за скандала, уйти от мужа из-за мимолётной связи с другим мужчиной, а с работы – потому что надоело! Правда, после к Скорпионам приходит-таки осознание содеянного, но это ненадолго, до следующего срыва.

Телец

На второй позиции – Тельцы. Они отличаются небывалым упрямством и слишком уверены в собственной самостоятельности. В итоге представительницы знака совершают кучу ошибок и, как минимум, странных и нелогичных поступков в погоне за призрачной мечтой.

При этом женщины-Тельцы просто обожают наступать по десять раз на одни и те же грабли. После промахов они частенько просят совета у тех, кого изначально и слушать не желали. И вся эта круговерть продолжается на протяжение всей жизни.

Близнецы

Ну и приветствуем наших чемпионок по глупости – Близнецов. Эти леди и с самими собой-то подчас договориться не могут. Что говорить о советах посторонних, которые они не воспринимают вообще! Эти женщины постоянно пребывают в состоянии внутреннего противоборства. Никаких ограничений они не признают.