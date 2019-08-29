«Голой иди!» Звезда «Уральских пельменей» своим нарядом поставила в тупик фанатов

«Девочки и мальчики , сегодня вечером у меня важное Мероприятие - Презентация нового сезона на канале СТС . Вот болтаюсь по магазинами не знаю ,что купить. Магазины это вообше не мой конёк , и я терпеть не могу по ним ходить . Поэтому давайте быстренько вместе выберем наряд», – написала она, пообещав купить наряд, который соберет больше всего голосов.