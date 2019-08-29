«Голой иди!» Звезда «Уральских пельменей» своим нарядом поставила в тупик фанатов
В канун нового сезона на телеканале СТС известная актриса, участница популярного коллектива «Уральские пельмени» Илана Юрьева поставила своих подписчиков перед выбором, предложив им определиться с нарядом, который больше всего ей идет.
В своем Instagram звезда выложила пять «луков» и попросила фолловеров помочь ей выбрать самый лучший.
«Девочки и мальчики , сегодня вечером у меня важное Мероприятие - Презентация нового сезона на канале СТС . Вот болтаюсь по магазинами не знаю ,что купить. Магазины это вообше не мой конёк , и я терпеть не могу по ним ходить . Поэтому давайте быстренько вместе выберем наряд», – написала она, пообещав купить наряд, который соберет больше всего голосов.
В комментариях пользователи устроили бурные дискуссии, не сумев сойтись во мнении. А потом даже посоветовали ходить голой.